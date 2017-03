Lee Nguyễn trở lại Hoàng Anh Gia Lai

Theo một nguồn tin, lý do mà Lee Nguyễn không muốn quay lại Hoàng Anh Gia Lai trong khoảng thời gian qua là do vướng mắc giữa anh và đội bóng về những điều khoản trong hợp đồng 3 năm. Lee Nguyễn muốn mức lương của anh cần được tăng cao hơn so với 10.000 USD như hiện nay.



Lee Nguyễn trở lại với HAGL. Ảnh: An Nhơn.

Tiền đạo này cũng muốn được tự do ký hợp đồng quảng cáo cá nhân. Bởi trước đó, phía CLB Phố Núi đã không hài lòng khi Lee Nguyễn tự ý chụp hình quảng cáo mà không thông qua lãnh đạo. Bởi hình ảnh thương mại của Lee Nguyễn đang nằm dưới sự quản lý của HAGL.

Ông Nguyễn Tấn Anh, trưởng đoàn CLB Hoàng Anh Gia Lai cho biết, mọi khúc mắc giữa đội bóng với Lee Nguyễn đã được giải quyết ổn thỏa. Trong thời gian qua dù không tập trung với đội nhưng Lee Nguyễn vẫn tập thể lực bên Mỹ. Thế nên, tiền đạo ngôi sao này không khó khăn để hòa nhập với đội chuẩn bị bước vào mùa giải mới.

Sáng nay, sau khi cùng đội HAGL đi làm từ thiện tại bệnh viện ung bướu, Lee Nguyễn sẽ được đưa đi khám sức khỏe.

Với sự trở lại của Lee Nguyễn, HLV Kiatisuk có thể yên tâm hơn về nhân sự chuẩn bị cho những trận đấu hứa hẹn khó khăn sắp tới ở V-League.

Hiện đội tập luyện ở sân Quân khu 7 (TP HCM) để chuẩn bị cho cuộc chạm trán ở trận khai mạc V-League gặp chủ nhà Khatoco Khánh Hòa vào ngày 31/1.

Theo An Nhơn (VNE)