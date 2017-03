Leeds vs Man United: Đòi nợ!

M.U (phải) vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp so với đối thủ

Giờ đây, các cầu thủ M.U chỉ còn nhớ đến món nợ bị Leeds loại khỏi FA Cup mùa giải 2009/10.



Những năm đầu thập kỷ 1990, Leeds và M.U đều sử dụng trang phục thi đấu của hãng Umbro. Việc có chung nhà tài trợ đã kéo họ xích lại gần nhau hơn. Trong giai đoạn đó, quá trình giao thương giữa 2 CLB diễn ra khá sôi động. Cựu cầu thủ M.U, Gordon Strachan đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch First Division (tiền thân của Premiership) của Leeds mùa giải 1991/92. Một năm sau, tới lượt Man United đăng quang nhờ phong độ chói sáng của Eric Cantona, một cầu thủ được mua về từ Leeds.



Kể từ khi trở thành đối thủ của nhau trong cuộc đua đến ngôi vô địch Premiership, mối quan hệ giữa M.U và Leeds bắt đầu xa cách dần. Mọi chuyện càng trở nên xấu đi vào giai đoạn Leeds gặp khó khăn tài chính và phải xuống hạng. Nhiều CĐV Leeds đến giờ vẫn cho rằng chính M.U đã đẩy đội chủ sân Elland Road lún sâu vào khủng hoảng bằng cách cướp đi nhiều hảo thủ như Rio Ferdinand, Alan Smith. Kể từ đó, giữa Leeds và Man United hình thành nên mối thâm thù.



Tại vòng 3 FA Cup 2009/10, các CĐV vùng Yorkshire đã có dịp hả dạ khi Leeds giành chiến thắng vang dội 1-0 tại Old Trafford. Thắng lợi này không chỉ đưa họ vào vòng sau mà còn gián tiếp đẩy Quỷ đỏ vào trạng thái bất ổn.



Giờ đây, giữa Leeds và M.U đã không còn duyên. Trong trận đấu đêm nay, đoàn quân của HLV Alex Ferguson sẽ hành quân tới sân Elland Road với ý đồ đòi nợ. Chắc chắn, đội bóng thành Manchester sẽ không tung ra lực lượng mạnh nhất ở trận này. Song những giải pháp thay thế như Valencia, Park hay Berbatov đều vượt trội hoàn toàn về đẳng cấp so với các cầu thủ Leeds.



Sau thất bại ở FA Cup năm 2010, chắc chắn Man United sẽ không bước vào trận với tâm lý chủ quan như trước. Trận đấu này không chỉ mang ý nghĩa báo thù mà còn là cơ hội để các cầu thủ dự bị Man United chứng tỏ khả năng để chen chân vào đội hình chính. Với tình hình hiện nay, xem ra Leeds sẽ khó thoát khỏi một trận thua tan nát ngay trên sân nhà.



ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Leeds: Lonergan; Connolly, O’Dea, Lees, White; Snodgrass, Howson, Clayton, Nunez; McCormack, Becchio.

Man United: Lindegaard; Vermijl, Jones, Evans, Fabio; Valencia, Carrick, Giggs, Park; Berbatov, Owen.



DỰ ĐOÁN: 1-3

Theo Đức Châu (Bongdaplus)