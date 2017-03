Lên bàn mổ, Per Mertesacker nghỉ hết mùa giải

Per Mertesacker phải lên bàn mổ- Ảnh Getty

Per Mertesacker đã đứt dây chằng mắt cá ở trận thắng 2-1 của Arsenal trước Sunderland ở vòng 25 Premier League. Trung vệ người Đức sẽ phải lên bàn mổ và nghỉ hết mùa giải này. Đích thân HLV Wenger đã lên tiếng xác nhận thông tin nói trên: “Thật không may cho chúng tôi và cả Per Mertesacker là cậu ấy phải lên bàn mổ và sẽ phải nghỉ thi đấu trong 1 thời gian.”