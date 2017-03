Lên đường may mắn!

15 trận mới chỉ có một trận thua, đó là những gì mà HLV Hữu Thắng gửi gắm đến người hâm mộ từ khi ông nắm đội vào tháng 6-2016. Quỹ thời gian không dài nhưng đủ để người hâm mộ nhận ra đã có những nét mới và thay đổi tích cực sau thời HLV Miura.

Trước lúc lên đường, dù được gửi gắm niềm tin cũng như được đặt kỳ vọng rất nhiều nhưng cả HLV Hữu Thắng lẫn đội trưởng Công Vinh đều đặt vào đấy những ao ước, mong mỏi may mắn sẽ đến với đội tuyển Việt Nam. Và người hâm mộ cũng chỉ biết chúc đội tuyển Việt Nam may mắn trong cuộc chơi với nhiều chông gai trước mắt.

Đầu tiên là một trận tử chiến với chủ nhà Myanmar vào ngày 20-11, đội tuyển cần phải có những cái đầu lạnh và cả may mắn. Kế tiếp là HLV Hữu Thắng cũng cần sự may mắn trong việc chỉnh đốn lại những trục trặc lẫn những chờ đợi khiến ông chưa thể có đội hình ưng ý nhất. Như cái gối của Tuấn Anh đang chiến đấu với thời gian khiến con át này buộc phải trở nên “của để dành”. Hay toàn đội vừa vui với sự trở lại của Quế Ngọc Hải thì lập tức phải ôm nỗi lo ngại từ những cú vào bóng hủy diệt của cầu thủ này có thể đưa đội tuyển vào thế khó khăn vì mất người hoặc vì những quả phạt. May mắn còn cần phải đến với thầy trò HLV Hữu Thắng khi Công Vinh chỉ vắng một trận giao hữu cuối với đại diện Nhật Bản đã buộc nhiều người phải nhớ anh vì thiếu một thủ lĩnh thực sự ở tuyến trên và thiếu cả bàn thắng.





Trận khai mạc với Myanmar chắc chắn sẽ không có những ưu ái và hữu hảo như trận hòa với Avispa Fukuoka. Ảnh: XUÂN HUY

Truyền thông có vẻ soi vào Công Phượng quá nhiều trong 90 phút trên sân Cần Thơ khi cầu thủ thế vai này được phép chơi cá nhân như cái cách mà trước đây HLV Riedl vẫn ưu ái cho Văn Quyến. Và Công Phượng cũng có những khó khăn nhất định mà hơn ai hết việc “giải cứu” cho tiền đạo này chỉ có HLV Hữu Thắng mới là người “tháo ngòi” qua việc đặt Công Phượng đúng nơi, đúng chỗ.

Công Phượng có Tuấn Anh sẽ hiệu quả hơn rất nhiều nhưng thời điểm này thì chưa thể. Trong khi đó, Văn Toàn rất tích cực nhưng khi không có Công Vinh bên cạnh thì Toàn ít có những khoảng trống cần thiết... Và HLV Hữu Thắng dù có vốn 10 trận thắng chính thức lẫn giao hữu nhưng vẫn bất an với bài toán bàn thắng thường phải có chút dấu ấn của Công Vinh như một thủ lĩnh tinh thần.

Nhiều người cứ ca ngợi tuyến tiền vệ của đội tuyển rất mạnh nhưng hơn ai hết HLV Hữu Thắng hiểu thế nào là mạnh theo phong cách của một HLV trưởng thành từ vị trí trung vệ. Hồi Hữu Thắng thi đấu, ông rất an tâm khi tuyến trên có Hoàng Bửu thu hồi bóng tốt; có Triệu Quang Hà công hay mà thủ cũng rất cứng; xa hơn là tuyến trên có một Huỳnh Đức khi mất bóng đã sẵn sàng đeo đối thủ đến quá nửa sân nhà... Hay hồi ông Calisto dẫn dắt Dream Team vô địch AFF Cup 2008 thì ông rất an tâm với hai biên có Việt Cường, Quang Thanh chơi rất cứng và rất kinh nghiệm. Hoặc khi cần đánh chặn ông dám đưa một Minh Châu mạnh mẽ dù trên Châu đã có Tấn Tài nổi tiếng mất bóng là chịu đeo người dai như đỉa. Ông Calisto hồi đấy xây dựng lối đá dựa vào hàng thủ cứng và ông có được còn nhờ trung vệ cự phách mà ông nói: “Sẽ rất lâu bóng đá Việt Nam mới có người thứ hai như Vũ Như Thành”.

Tuyến tiền vệ mà HLV Hữu Thắng đang sở hữu rất giỏi trong tấn công nhưng đấy là một tuyến hai thường để lỗi lớn trong những bàn thua phản công. Điểm lại các bàn thua của đội tuyển Việt Nam gần đây, đặc biệt là bàn thua trong trận Indonesia đã cho thấy điều đấy rất rõ. Đó là nguyên nhân đầu rồi mới đến sự vá víu mà hàng thủ buộc phải lấp vào.

Năm 2008 khi lên đường, ông Calisto không giấu việc đội tuyển cần may mắn. Và thầy trò ông ngoài nỗ lực đã có những may mắn cần thiết bắt đầu từ trận thắng ngược Malaysia bằng bàn thắng chuyền sai thành sút trúng.

Giờ thì thầy trò HLV Hữu Thắng cũng cần có may mắn để vô địch.