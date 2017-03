Leo Messi: “Tôi chẳng lấy cắp của ai cái gì”

Và rất hiếm khi người ta thấy ngôi sao “bé nhỏ” người Argentina mạnh miệng tuyên bố, kiểu: “Tôi chẳng có gì để biện minh, tôi không ăn cắp của ai cái gì”…



Người ta đã nói rất nhiều đến Wesley Sneijder, linh hồn của Inter Milan trong “cú ăn năm” kinh điển năm 2010 và trái tim của hàng công đội tuyển Hà Lan ở Nam Phi. Khi Sneijder bị gạt khỏi “shortlist” của FIFA, người ta lại nhắc nhiều đến Andrés Iniesta và Xavi Hernandez, những nhà vô địch thế giới. Không nhiều người nghĩ đến Lionel Messi, dù “El Pulga” đã ghi bàn nhiều hơn bất kỳ một siêu sao nào trong năm 2010.

Messi, Xavi, Iniesta, họ vẫn là những người bạn tốt dù chỉ một người giành được Quả bóng Vàng.

Nhưng kết quả, cái tên Lionel Messi lại được xướng lên, chứ không phải Iniesta hay là Xavi.

Cộng đồng mạng tin rằng Lionel Messi không xứng với Ballon d'Or, nhiều người đã oán hận ngôi sao người Argentina, nhưng Messi lại tuyên bố, anh “không có gì để biện minh” bởi “không đánh cắp cái gì”, và chẳng có bất kỳ khúc mắc nào giữa anh với 2 người đồng đội vừa “thi trượt” là Andrés Iniesta và Xavi Hernandez.

Messi: “Tôi chẳng lấy cắp của ai cái gì”.

"Giữa chúng tôi không hề có sự tị nạnh. Chúng tôi luôn đoàn kết trong phòng thay đồ. Chúng tôi còn hơn là những đối tác, chúng tôi là những người bạn”, Messi phát biểu trên tạp chí danh tiếng nước Pháp France Football, một trong hai thành viên tổ chức bình chọn giải Quả bóng Vàng, cùng với FIFA.



Tiền đạo 23 tuổi cũng thừa nhận anh không kỳ vọng mình sẽ được trao giải thưởng danh giá của FIFA, anh nghĩ giải thưởng ấy sẽ được trao cho một trong hai người đồng đội, những người đã thi đấu thành công ở World Cup và giành chức vô địch cùng đội tuyển Tây Ban Nha.

Pep Guardiola có ảnh hưởng lớn tới thành công của Messi.

"Xavi là số 1 thế giới ở vị trí của anh ấy và Iniesta cũng là số 1 ở vị trí của mình", Messi khẳng định. Anh cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì đã không ôm hai chiến hữu ngồi cạnh mình ở nhà hát Zurich khi tên anh được xướng lên. Messi giải thích rằng, lúc đó, anh quá bàng hoàng khi biết mình được trao giải và chân anh thì run lên.



Cũng trong bài phỏng vấn trên tạp chí France Football, chân sút người Argentina đã dành sự tôn trọng cho Cristiano Ronaldo, tiền đạo của đội bóng kình địch Real Madrid. Messi đánh giá CR7 “xuất sắc nhất ở vị trí của mình”: “Đó là một cầu thủ vĩ đại với những phẩm chất khác lạ, một tài năng không thể nào phủ nhận”.





Theo Messi, Cristiano Ronaldo là xuất sắc nhất ở vị trí của mình.

Dĩ nhiên, trong một dịp trọng đại như vậy, Messi không thể không nhắc tới ông thầy đáng kính Pep Guardiola, người vừa mới mừng sinh nhật thứ 40: “Pep giúp chúng tôi sửa chữa các sai sót xuống mức thấp nhất”. Messi cũng giải thích thành công của Barcelona được gây dựng trên “sự tập trung cao độ và kỷ luật thép”.



Với việc lần thứ 2 liên tiếp được trao tặng danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”, Messi càng kiếm được nhiều tiền hơn nhờ vớ bẫm từ các bản hợp đồng quảng cáo. Song, “King Leo” tuyên bố, tiền bạc không làm thay đổi cuộc sống của anh và anh không mảy may lo lắng tới tài khoản ngân hàng của mình.



"Tôi không thích nói tới chuyện tiền bạc. Tôi biết tôi kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi không kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình sau mỗi ngày. Bố tôi và người đại diện sẽ lo chuyện ấy. Niềm hạnh phúc lớn nhất với tôi là có một trái bóng ở dưới chân mình”, Messi thổ lộ.



Messi cũng chia sẻ đôi chút về các sở thích cá nhân của mình: “Tôi thích các mùi vị đơn giản như bánh pizza, món mì ống, thịt và khoai tây chiên. Tôi thích các món ăn Argentina". Không giống như nhiều ngôi sao bóng đá khác, Messi hiếm khi đụng tới rượu và đó là một trong những lý do khiến anh giữ được phong độ đỉnh cao suốt thời gian dài.



Mới 13 tuổi, Messi đã vượt biển Đại Tây Dương để đến một miền đất mới, gia nhập lò đào tạo La Masia. Nghĩ về những ngày đã qua, “số 10” cho biết, cuộc sống của anh không hoàn toàn dễ dàng. Anh đã có một thời thơ ấu hạnh phúc ở Argentina bên gia đình và những người bạn. Mọi thứ thay đổi khi anh tìm đến Barcelona, nơi những khó khăn bắt đầu. "Mọi thứ không phải lúc nào cũng chỉ toàn màu hồng. Nhưng thật không phải nếu cứ than phiền về nó”, Messi hồi tưởng. Đối với anh: “Cuộc sống của tôi đúng là một giấc mơ”.



Messi cũng thích xem phim, anh thích các bộ phim của điện ảnh Argentina, nhất là phim của các diễn viên nổi tiếng Ricardo Darín và Guillermo Francella.

Theo Nguyễn Đỉnh lược dịch từ Marca, Sport, France Football (VTC News)