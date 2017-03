Lewandowski muốn đến Old Trafford

Tiền đạo Lewandowski



Bất chấp những tin đồn liên hệ anh với Bayern Munich, có tin nói rằng Lewandowski muốn chuyển tới thi đấu cho M.U. Mùa Hè trước, Sir Ferguson từng nhắm mua anh với giá 17 triệu bảng nhưng sau đó ông từ bỏ ý định này sau khi M.U lấy được van Persie.



Nhưng mối quan tâm dành cho Lewandowski có thể được hâm nóng. Bayern Munich tiếp cận anh trước nhưng tiền đạo 24 tuổi người Ba Lan hiểu rằng sẽ là thiếu tôn trọng các CDDV của Dortmund vốn rất yêu mến anh nếu anh gia nhập “Hùm xám” do Munich và Dortmund là đối thủ của nhau. Hơn nữa, anh cũng muốn thử vận may của mình ở một giải đấu lớn, có tầm cỡ còn lớn hơn nhiều so với Bundesliga .



Nếu đến M.U, Lewandowski được chơi trong một môi trường cạnh tranh, có cơ hội giành những danh hiệu quan trọng và tích lũy thêm kinh nghiệm bóng đá đỉnh cao. Vấn đề là cánh cửa đến Old Trafford sẽ chỉ mở ra với Lewandowski nếu một trong bốn tiền đạo của M.U hiện tại ra đi.

Van Persie, Rooney, Chicharito và Welbeck. Trong số này thì tương lai của Chicharito bị đặt dấu hỏi nhiều hơn cả. Van Persie đương nhiên sẽ không đi đâu lúc này vì anh đã chơi quá tốt kể từ khi chuyển tới Old Trafford. Welbeck không phải “cỗ máy” ghi bàn nhưng những màn trình diễn của anh thời gian qua là khá tích cực nên cơ hội cho anh ở Old Trafford vẫn còn.

Theo HT (TT&VH Online)