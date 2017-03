Lịch thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại VFF Cup

Lịch thi đấu VFF Cup

Ngày Giờ

Trận đấu

Thứ Tư, 24/10

16h30

19h00

Lào - U23 Hàn Quốc

Việt Nam - Turkmenistan Thứ Sáu 26/10

16h30

19h00

U23 Hàn Quốc - Turkmenistan

Việt Nam - Lào

Chủ Nhật 28/10

16h30

19h00

Lào - Turkmenistan

Việt Nam - U23 Hàn Quốc



Đây là giải đấu mang tính cọ xát, khởi động cho đội tuyển Việt Nam của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trước khi dự giải vô địch Đông Nam Á, AFF Cup tổ chức vào tháng tới tại Thái Lan và Malaysia.Theo lịch thi đấu được ban tổ chức công bố, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận ra quân tại VFF Cup 2012 là đội tuyển Turkmenistan. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 24/10.Hai ngày sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán với nước bạn Lào, trước khi bước vào lượt trận cuối cùng gặp U23 Hàn Quốc.Tại giải lần này, U23 Hàn Quốc dù có tuổi đời ít hơn so với các đội bóng còn lại nhưng được đánh giá khá cao và là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch.Đây là lần thứ 8 VFF Cup được tổ chức (kể từ năm 2004), nhưng chỉ mới 2 lần đội bóng nước chủ nhà có thể giơ cao chiếc cúp vô địch vào các năm 2005 và 2009.Tại VFF Cup năm ngoái, dù không để thua trận đấu nào, tuyển Việt Nam vẫn phải ngậm ngùi nhìn cúp rơi vào tay khách mời đến từ Uzbekistan.VFF Cup 2012 được xem là giải đấu vô cùng quan trọng để tổng duyệt lại những gì mà đội tuyển Việt Nam đã rèn luyện trong suốt thời gian qua, trước khi chính thức bước vào giải vô địch Đông Nam Á (AFF Suzuki Cup 2012) - giải đấu diễn ra tại Thái Lan và Malaysia từ ngày 24/11 - 22/12.Theo ban huấn luyện của đội tuyển Việt Nam thì tiền đạo Lê Công Vinh sẽ vắng mặt tại AFF Cup do bị chấn thương ngón chân trong trận đấu giao hữu với Indonesia vừa qua tại sân Mỹ Đình.Tuy nhiên, chân sút số 1 của bóng đá Việt Nam vẫn có thể kịp bình phục để dự AFF Cup.Theo ban huấn luyện, do VFF Cup chỉ là giải đấu giao hữu mang tính khởi động nên đội tuyển sẽ không đặt nặng thành tích, điều quan trọng là rẽn giũa kinh nghiệm để chẩn bị cho AFF Cup.