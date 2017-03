Lindegaard sẽ “chiến tới cùng” với De Gea

Bỏ ra tới 17.8 triệu bảng, không nghi ngờ gì việc Man Utd kỳ vọng De Gea sẽ là người thay thế xứng đáng vị trí Van Der Sar để lại trong khung gỗ Quỷ đỏ. Nhưng tất nhiên, người tồn tại sẽ là người xứng đáng nhất, thể hiện mình tuyệt vời nhất. Đó chính là lý do khiến thủ thành Lindegaard hiện vẫn đang tràn trề hy vọng có được một vị trí chính thức ở Quỷ đỏ. Lindegaard không thiếu sự tự tin khi phải đối đầu với De Gea. Theo tờ Dailymail đưa tin, thủ môn này đang chuẩn bị rất kỹ càng cho việc cạnh tranh với tân thủ môn của Quỷ đỏ, người sẽ tới hội quân cùng Man Utd tại Seattle Chủ Nhật này. “Tất nhiên tôi không hạnh phúc khi chỉ là thứ 2. Tôi không đến Man Utd để ngồi ghế dự bị và xem trận đấu như một CĐV được ưu tiên (có chỗ ngồi tốt). Tôi tới đây để chơi bóng, để tạo nên sự nghiệp của mình và muốn được tôn trọng”, Lindegaard tiết lộ. Theo Lindegaard, tập trung để làm được một điều gì đó cho Quỷ đỏ chính là cách tốt nhất để anh cạnh tranh vị trí chính thức với De Gea. “Các phương tiện truyền thông nói rất nhiều về De Gea nhưng tôi sẽ không dồn sự tập trung cho cậu ấy vì thẳng thắng mà nói, điều đó sẽ không mang lại gì cho tôi. Tôi sẽ dồn sự tập trung của mình để làm được một điều gì đó (cống hiến cho Man Utd). Công việc Van Der Sar để lại khi anh ấy nghỉ hưu là rất tuyệt vời. Mọi người đều khao khát được đứng trong khung gỗ Man Utd và tôi cũng muốn điều đó”, Lindegaard tỏ ra quyết tâm cạnh tranh vị trí chính thức tại Old Trafford. Hồi tháng Giêng vừa rồi, Lindegaard tới Man Utd từ CLB Aalesund (Đan Mạch) với giá 3.5 triệu bảng. Mặc dù vậy thủ môn này chưa thể hiện được nhiều tại sân Old Trafford. Theo Kinh Vân (Bongdaso)