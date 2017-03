Lionel Messi thừa nhận Real đã mạnh hơn trước

(Nguồn: Getty Images/AP)

Ở mùa giải trước, Real Madrid dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Jose Mourinho đã được cải thiện rất nhiều cả về lượng lẫn chất. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ vẫn không thể cản bước Barcelona lên ngôi.



Trong mùa chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, đội bóng Hoàng gia tiếp tục đưa về những tân binh chất lượng nhằm tăng cường sức mạnh. Tất nhiên, mục tiêu lớn nhất trong kế hoạch của họ chính là lật đổ đội chủ sân Nou Camp.



Thực tế, đoàn quân của huấn luyện viên Jose Mourinho đã thi đấu ổn định hơn rất nhiều khi bước vào mùa giải này. Bằng chứng là việc họ đã sớm ghi tên mình vào vòng knock-out tại Champions League và đang tạm dẫn đầu La Liga, với 1 điểm nhiều hơn so với Barcelona.



Chứng kiến những gì đang diễn ra, Lionel Messi đã phải thừa nhận rằng "kền kền trắng" mạnh hơn rất nhiều so với mùa trước.



"Real Madrid đã tăng cường lực lượng chất lượng trong mùa Hè. Họ rõ ràng muốn làm tốt hơn mùa trước, và họ đang làm được điều đó," Messi phát biểu trên Marca. "Họ đã tiến bộ không ngừng từ tháng Tám, và hiện đã trở thành một tập thể mạnh mẽ hơn mùa trước."



Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, Messi cũng đã lên tiếng khẳng định rằng Barcelona cũng đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây. Ngôi sao người Argentina cho hay: "Chúng tôi cũng có những sự tăng cường trong mùa Hè, và cũng đã có nhiều tiến triển hơn."



"Chúng tôi là một tập thể đoàn kết và hiểu nhau rất rõ sau khi đã gắn bó với nhau suốt một thời gian dài, và đó là lý do tại sao chúng tôi có thể chơi tốt đến thế," Messi lý giải cho sự thành công mà Barcelona có được./.

Theo Huy Anh (Vietnam+)