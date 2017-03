Lippi quyết không trao cơ hội dự World Cup cho Cassano

Cơ hội được tham dự World Cup 2010 của Cassano gần như đã tắt



So với các tiền đạo hiện tại của ĐT Italia, Cassano được đánh giá là cầu thủ có cá tính, quyết đoán và tiềm ẩn sự bất ngờ nhất. Mặc dù vậy, cái tôi quá lớn cộng thêm tính cách thất thường nơi Cassano khiến anh không có được suất ở Azzurri suốt nửa năm qua.Việc Cassano bị Lippi bỏ rơi suốt thời gian dài trở thành đề tài được báo giới đồn thổi nhiều nhất thời gian qua. Tuy nhiên, “Gã đầu bạc” vẫn giữ được sự bình tĩnh nhất định và khẳng định ở Azzurri, ông không thiếu những chân sút chất lượng, điển hình qua việc Italia dễ dàng giành vé dự World Cup 2010.Nhưng đến ngày hôm qua, Marcello Lippi đã phá vỡ sự im lặng khi đăng đàn tuyên bố lý do loại bỏ Cassano. Bên cạnh đó, HLV kỳ cựu còn ngầm nhận định tiền đạo Sampdoria không thuộc mẫu chân sút ông yêu thích.Phát biểu trên tờ L'Espresso, Lippi cho biết: “Tôi tiếc cho Cassano bởi cậu ấy là một chàng trai tốt và đầy tài năng. Nhưng tôi cũng có quan điểm riêng và kể cả ai có nói tôi cứng đầu, tôi không thay đổi tính cách thẳng thắn của mình. Các tifiso cũng như báo chí bao giờ cũng coi họ giống như một chính đảng.Tôi nghĩ ai cũng có những lựa chọn riêng về danh sách ĐT Italia dự World Cup 2010. Việc tôi không giải thích việc dùng ai, loại ai bởi tôi có lý do và quan điểm riêng. Tôi hy vọng tất cả hãy tôn trọng điều đó”.Tuyên bố trên của Lippi cho thấy cánh cửa đến Nam Phi chính thức đóng sập lại với Cassano. Và nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định đó của Lippi vẫn là điều không ai lý giải nổi.