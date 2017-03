Liverpool chính thức sở hữu sát thủ Luis Suarez

Số tiền mà The Kop phải chi ra trong thương vụ này lên tới 23 triệu bảng (26.5 triệu Euro). Vậy là giờ đây, trong tay Liverpool có một cặp sát thủ thuộc vào hạng "thượng thừa": Fernando Torres - Luis Suarez.

Hẳn cái tên Luis Suarez đã được nhiều người biết đến đặc biệt sau VCK World Cup 2010. Dù đã có một giải đấu thành công (ghi 3 bàn), hợp cùng "Quả bóng vàng" Diego Forlan tạo thành bộ đôi tiền đạo đáng sợ của ĐT Uruguay (xếp thứ 4 chung cuộc) nhưng pha bóng đã làm nên tiếng vang cho Suarez lại không dính dáng gì đến tài săn bàn của anh. Tại trận tứ kết gặp Ghana, đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng (phút 120), tiền đạo này đã bay người dùng tay cản bóng siêu chẳng kém gì một thủ môn thực thụ trên vạch vôi. Tất nhiên, một chiếc thẻ đỏ đã được rút ra nhưng đổi lại ĐT Uruguay của Suarez tránh được một bàn thua định mệnh (nếu lúc đó bị thủng lưới đồng nghĩa Uruguay sẽ thất bại). Kịch tính hơn nữa, trên chấm 11m, Asamoah Gyan đã sút hỏng, khiến Suarez nhảy dựng lên vì sự "hy sinh" của anh đã được đền đáp xứng đáng. Sau đó, hai đội phải bước vào thi đá luân lưu và chiến thắng thuộc về Uruguay. Kể từ đó, Suarez nổi như cồn và liên tục được báo chí nhắc đến.

Luis Suarez cập bến Liverpool

Tuy nhiên, đừng vì một "scandal" như vậy mà đánh giá thiếu công bằng về Suarez. Trước đó, cầu thủ này là một trong những tay săn bàn được săn đón nhất ở châu Âu nhờ phong độ tuyệt đỉnh trong màu áo Ajax. Gia nhập đội bóng thành Amsterdam vào năm 2007 từ CLB Groningen (cùng thuộc giải VĐQG Hà Lan) Suarez nhanh chóng trở thành chân sút số 1. 2009-2010 chính là mùa giải rực rỡ nhất của Suarez khi anh lập thành tích 49 bàn/48 trận (trong đó 35 bàn ở giải VĐQG, xếp thứ 5 trong danh sách "Chiếc giày vàng châu Âu"). Vì thế, hàng loạt ông lớn ở châu Âu đều cực kỳ quan tâm đến Suarez và chiến thắng trong cuộc đua giành giật chữ ký tiền đạo 24 tuổi này đã thuộc về "kẻ máu nhất": Liverpool.

Ai cũng biết, đã từ lâu hàng tiền đạo luôn là vấn đề nhức nhối của The Kop bởi chỉ có duy nhất Fernando Torres đạt yêu cầu. Không ít chân sút đã cập bến Anfield trong nhiều năm qua nhưng tất cả đều thất bại thảm hại và phải ra đi. Gương mặt mới nhất vừa bị Liverpool "tống khứ" là tiền đạo người Hà Lan, Ryan Babel (sang Bundesliga). Hiện giờ, bên cạnh El Nino, Kenny Dalglish chỉ còn duy nhất David N'Gog có thể sử dụng được cho tuyến trên nhưng tiền đạo người Pháp vẫn còn non và không xuất chúng cho lắm. Do đó, mục tiêu đầu tiên của vị HLV này trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông là chiêu mộ thêm một tiền đạo đẳng cấp. Mùa này, Liverpool đang gặp khó khăn và cần phải bổ sung lực lượng nhằm tìm lại vị thế nên chủ sở hữu mới Fenway Sports Group (do tỷ phú John Henry đứng đằng sau) cũng mạnh dạn đầu tư. Ngay từ đầu tháng 1, Liverpool đã đặt quyết tâm mua Luis Suarez nhưng đến giờ, họ mới thành công. Ban đầu, Liverpool chỉ đưa ra mức giá rẻ mạt (chưa đến 15 triệu bảng) và Ajax tất nhiên từ chối thẳng thừng. Thậm chí, HLV Ajax, Frank De Boer còn "đe doạ" Liverpool cần phải đưa ra quyết định cuối cùng, chậm nhất vào ngày 29/1, bằng không Ajax sẽ còn tăng giá Suarez lên nữa. Rốt cục, The Kop cũng phải chịu "nhả ra" 23 triệu bảng, tuy chưa đạt được sự kỳ vọng cao nhất của Ajax (35 triệu bảng) nhưng họ vẫn lãi to (chưa mất tới 5 triệu bảng để mua Suarez vào năm 2007). Ngoài ra, bản thân tiền đạo người Uruguay cũng muốn chuyển đến một CLB lớn hơn nên Ajax biết rằng không thể trì hoãn lâu hơn nữa (bởi cũng chẳng có đội nào trả cao hơn).

Cách đây một vài tiếng, đội bóng vùng Merseyside đã chính thức ra thông báo: "Liverpool đã đạt được thoả thuận với Ajax về bản hợp đồng chuyển nhượng Luis Suarez trị giá 26.5 triệu Euro (tương đương 23 triệu bảng). CLB đã được phép đàm phán các điều khoả cá nhân với tiền đạo người Uruguay cùng đại diện. Nếu mọi việc thuận lợi và Suarez vượt qua được cuộc kiểm tra y tế thì cầu thủ này sẽ chính thức gia nhập Liverpool". Nhiều chuyên gia cho rằng sự hiện diện của Suarez dường như là một dấu hiệu nhằm khẳng định Liverpool đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống không Torres vì thời gian qua, có tin Chelsea đang ra sức chèo kéo tiền đạo người Tây Ban Nha. Song khả năng Liverpool chấp nhận bán Torres là vô cùng nhỏ, trừ phi The Blues chịu chơi. Dẫu sao, Suarez cũng chưa có chút kinh nghiệm gì ở Premier League và không dễ toả sáng ngay tức thì (Edin Dzeko là một minh chứng) nên giữ chân Torres, ít nhất cho đến cuối mùa giải này vẫn là giải pháp khôn ngoan nhất để đảm bảo hiệu suất ghi bàn (Liverpool cũng vừa bác bỏ đề nghị được ra đi của Torres). Rõ ràng hình thành "họng súng 2 nòng" chẳng hơn là "súng 1 nòng" hay sao.

Theo Bảo Phương (Bongda24h)