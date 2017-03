Liverpool: Đòi quyền lợi cho đại gia

“Chiếc bánh” truyền hình Premiership đang gây tranh cãi

Nếu 14 trong số 20 CLB Premiership ủng hộ sáng kiến “tự doanh bản quyền truyền hình quốc tế” của Liverpool, BTC Premiership sẽ buộc phải xóa bỏ cơ chế “bao cấp” đang tồn tại, tiến tới xây dựng một cơ chế tự do cho “chiếc bánh” truyền hình…



Không thỏa mãn với mức chia tiền bản quyền truyền hình, cả trong nước vào quốc tế, đang được BTC Premiership thầu tất, lãnh đạo Liverpool đã quyết định lên tiếng. Theo GĐĐH Ian Ayre của đội chủ sân Anfield, không thể tiếp tục cơ chế “bao cấp”, chia đều miếng bánh như hiện tại, dù ở gói thầu bản quyền truyền hình mới nhất có thời hạn đến năm 2013, mức chia cho các CLB đã được nhân gấp đôi.



Đi tìm giải pháp xử lý bất cập của mô hình hiện tại, lãnh đạo Liverpool đưa ra sáng kiến Premiership nên học theo La Liga, trao quyền tự doanh bản quyền truyền hình cho từng CLB. Giới chức Anfield viện dẫn rằng, các ông lớn của bóng đá Anh như Liverpool, M.U hay Chelsea, Arsenal đang quá thiệt thòi so với các đại gia của La Liga như Barca hay Real dù thực tế họ luôn được BTC Premiership chia tiền bản quyền truyền hình nhiều hơn các CLB khác.



Lý do của sự thiệt thòi đó, theo lãnh đạo Liverpool, đến từ cơ chế. Barca và Real đang tự doanh nên họ kiếm tiền bản quyền truyền hình gấp tới 19 lần đội có thành tích thấp nhất tại La Liga. Mức chênh lệch ấy quả là điều không tưởng với bất kỳ đội bóng Anh nào nếu cơ chế “bao cấp” vẫn được thực thi tại Premiership. Và với chủ sân Anfield, đó là một điều bất công.



Theo sáng kiến của Liverpool, bản quyền truyền hình từ sau năm 2013, thời điểm hết hạn hợp đồng hiện tại, sẽ được chia thành hai gói. Gói trong nước sẽ vẫn được thực hiện theo cơ chế cũ. Nhưng gói quốc tế thì chuyển sang mô hình La Liga. Sở dĩ gói trong nước không cần thay đổi là vì các trận đấu được truyền hình trên đất Anh, mỗi đội bóng luôn có một lượng CĐV nhất định của mình. Cách biệt về dân số của từng vùng miền, vốn quyết định đến tiền bản quyền truyền hình, không quá lớn nên không cần có sự thay đổi.



Nhưng bản quyền truyền hình quốc tế thì khác. Bởi chắc chắn chỉ vài ông lớn Premiership có CĐV ở khắp các châu lục. Còn lại thì không đáng kể. Nên chia bình quân tiền bản quyền gói quốc tế này dựa theo thành tích tại Premiership là không ổn thỏa. Theo lãnh đạo Liverpool, trả quyền tự doanh về CLB là giải pháp tối ưu. Đội nào nổi tiếng, có nhiều CĐV mới xứng đáng có nhiều tiền.



Mô hình này thực chất không mới. Nó mang đến ưu thế cho các đội bóng lớn. Xét ở khía cạnh tài chính, nó là xu thế tất yếu trong một thế giới bóng đá được xem như một ngành kinh doanh. Nhưng bởi nó chỉ có lợi cho một bộ phận các CLB lớn, nên sẽ vấp phải phản ứng của các CLB nhỏ. Vậy nên, cũng chẳng dễ để Liverpool lôi kéo được đến 13 phiếu từ Premiership ủng hộ cho sáng kiến của họ để mộng ước tự doanh bản quyền truyền hình được thực thi.



Bản quyền truyền hình Premiership đang được bán tập trung qua BTC giải, rồi từ đó chia cho các CLB.



Liverpool đòi trao quyền tự quyết các gói bản quyền truyền hình quốc tế cho từng CLB.