Liverpool hòa thất vọng trước Stoke City tại Anfield

Thiếu vắng Luis Suarez vì án treo giò dài hạn trong khi Andy Carroll vẫn mãi chỉ là một nỗi thất vọng khiến HLV Kenny Dalglish phải chuyển sang thử nghiệm sơ đồ 5-4-1. Đội trưởng Steven Gerrard cùng bộ ba tân binh Adam, Downing và Henderson hợp thành bộ tứ tiền vệ ở giữa sân.





Liverpool bất lực trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự Stoke



Tony Pulis và các học trò xứng đáng với 1 điểm đầy quả cảm tại Anfield



Kuyt bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất của The Kop



Đội hình thi đấu:

Liverpool:

Reina; Glen Johnson, Coates, Skrtel, Carragher, Jose Enrique; Adam, Henderson (Bellamy 77'), Gerrard, Downing (Carroll 57'); Kuyt.

Stoke:

Sorensen; Woodgate (Wilkinson 79'), Shawcross, Huth, Wilson; Delap, Whelan, Palacios (Whitehead 63'), Etherington (Fuller 88'); Crouch, Walters.

Theo GK (Dân trí)



Dirk Kuyt sắm vai trung phong trên hàng công trong khi trung vệ trẻ Sabastian Coates được tạo cơ hội ra sân ngay từ đầu. Dẫu đã thi đấu rất hay trong màu áo ĐTQG Uruguay tại Copa America 2011 song kể từ ngày chuyển đến Anfield, “ngọn tháp” cao đến 1m96 này vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn.Bên phía đội khách, Peter Crouch, một người cũ của Liverpool lĩnh ấn tiên phong ở tuyến đầu. Dẫu bị đánh giá thấp hơn rất nhiều và phải thi đấu trên sân khách song Stoke đã một lần nữa chứng tỏ cái duyên của mình khi chạm trán với các “ông lớn” của Premiership và 1 điểm là phần thưởng xứng đáng dành cho thầy trò Tony Pulis.Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, phận khách song The Potters vẫn không hề tỏ ra e ngại đội chủ nhà khi nhập cuộc khá hứng khởi ở những phút đầu tiên. Liverpool dần lấy lại thế trận sau đó nhưng phải đến phút 11, The Kop mới có được tình huống nguy hiểm đầu tiên về phía khung thành của Thomas Sorensen.Xuất phát từ cú đá phạt góc của đồng đội, cơ hội được trao cho Charlie Adam sau pha phá bóng hụt của hậu vệ Stoke nhưng tiền vệ người Scotland lại quá lúng túng để một cái bóng áo xanh kịp thời giải nguy. Phút 22, Stoke có câu trả lời với tình huống phản công khá sắc bén nhưng cú sút xa của Matthew Etherington là chưa đủ khó để đánh bại Pepe Reina.Sau đó 5 phút, The Kop tổ chức được một pha tấn công khá có nét khi Martin Skrtel bất ngờ tung ra một cú vẩy bóng khá khó chịu vào trong vòng cấm của Stoke. Thế nhưng việc thiếu vắng một tiền đạo cắm đúng nghĩa đã khiến những cơ hội như thế này của Liverpool ít có khả năng trở thành bàn thắng bởi Dirk Kuyt đá lùi quá xa so với khung thành.Liverpool tiếp tục thể hiện sự bế tắc trong 45 phút đầu tiên và buộc phải “cầu may” bằng những pha dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, hết Downing rồi đến Henderson bất lực trong việc xuyên thủng mành lưới của Sorensen ở những phút cuối hiệp 1.Bước sang hiệp 2, HLV Kenny Dalglish buộc phải tung Andy Carroll vào sân thay Stewart Downing nhằm tạo ra sự đột biến trên hàng công. Ngay sau đó, Liverpool có cơ hội thuận lợi để mở tỉ số khi Jordan Henderson bắt vô lê rất nhanh sau đường kiến tạo của thủ quân Gerrard nhưng oái ăm là bóng lại chạm trúng người Carroll đi ra ngoài.Không muốn chấp nhận một trận hòa nữa trên sân nhà, Dalglish đưa nốt Bellamy vào sân thay Henderson và thúc giục các học trò tích cực dâng cao. Phút 77, Dirk Kuyt khiến các CĐV tại Anfield phải ôm đầu tiếc nuối khi bỏ lỡ một tình huống cực kì thuận lợi khi đánh đầu ra ngoài từ cự li chỉ 5 mét trong tư thế không bị ai kèm.Sau pha hú vía này, Stoke càng thể hiện quyết tâm kiếm điểm khi siết chặt hơn đội hình phòng ngự, thậm chí là cả câu giờ và chơi rắn. Cả Andy Carroll và Kuyt đã có tình huống ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Howard Webb không trao cho Liverpool quả phạt đền nào sau đó.Phút 87, đến lượt Skrtel phung phí cơ hội sau đường chuyển như đặt của Charlie Adam khi đánh đầu đập đất đi ra ngoài. Những phút bù giờ, Liverpool dồn toàn lực tấn công song hàng thủ của Stoke dưới sự chỉ huy của Shawcross đã đứng vững và 0-0 là tỉ số cuối cùng của trận đấu.Trận hòa này khiến nửa “Đỏ” thành Merseyside tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 6 trên BXH Premier League sau 21 vòng đấu. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ với tốp trên đã bị kéo giãn ra thêm với chiến thắng của Chelsea. Xem ra, chiếc vé dự Champions League đang ngày một xa tầm với của thầy trò Kenny Dalglish.