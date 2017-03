Liverpool "hoà trên thế thua" trước Birmingham

Vòng trước, họ chỉ đủ sức thắng nhẹ đội bóng mới lên hạng West Brom trên sân nhà bằng tỷ số tối thiểu 1-0 thì đến vòng này, họ may mắn rời khỏi sân St. Andrews của Birmingham với 1 điểm trong tay. Hàng công chơi nhạt nhoà, không đường nét dù có đủ cặp Gerrard - Torres còn hàng thủ chống bóng bổng cực tồi. Nếu không phải Reina đứng trong khung gỗ cộng thêm Birmingham dứt điểm chính xác hơn thì có lẽ The Kop đã phải hứng chịu trận thua thứ 2.

Mục tiêu cao nhất của Liverpool mùa tới là trở lại Top 4 (vô địch ư? Chắc không vì họ cũng khá thực tế). Liverpool cũng đã có động thái mạnh mẽ để hiện thực hoá điều này khi chiêu mộ vài gương mặt sáng giá, bổ sung cho các vị trí còn thiếu hay mời Roy Hodgson, một chiến lược giàu kinh nghiệm về dẫn dắt. Nhưng những gì đã thể hiện từ đầu mùa không cho thấy rằng Liverpool đủ sức đạt được mục tiêu đó. Có rất nhiều nguyên nhân lý giải: các trụ cột chưa lấy lại phong độ cần thiết, những gương mặt mới chưa đủ thời gian cần thiết để hoà nhập (niềm hy vọng Joe Cole thì mới đá 1 trận đã phải nghỉ 3 trận tiếp do phải nhận thẻ đỏ). Dĩ nhiên, giải Ngoại hạng mới qua 4 vòng và Liverpool thừa thời gian chứng tỏ năng lực tuy nhiên đừng quá muộn màng trước khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Ở trận đấu thuộc vòng 4, không thể coi thường Birmingham song nhìn cái cách Liverpool thể hiện thì chẳng CĐV nào của The Kop có thể hài lòng. Đội bóng thân yêu của họ yếu cả trong công lẫn thủ so với đội chủ nhà và việc có được 1 điểm xem ra là khá may mắn.





Liverpool hoà may mắn trên sân của Birmingham

Trận này, tân binh chuyển đến từ Fulham, Paul Konchesky có trận ra mắt Liverpool trong khi một gương mặt mới khác, tiền vệ Raul Meireles chỉ xuất phát trên băng ghế dự bị. Konchesky sẽ đá hậu vệ trái, vị trí mà từ đầu mùa đến giờ do Daniel Agger đảm nhận dù anh vốn là một trung vệ chính hiệu. Dirk Kuyt dính chấn thương khi trở về khoác áo ĐTQG nên Maxi được vào sân thay thế tiền vệ người Hà Lan. Maxi sẽ là một trong 3 hộ công (cùng với đội trưởng Gerrard và Jovanovic), thi đấu ngay phía dưới trung phong cắm Fernando Torres. 4-2-3-1 chính là sơ đồ mà Roy Hodgson sẽ xây dựng cho Liverpool trong mùa giải này.

Dù phải thi đấu trên sân khách gặp Birmingham chưa thua trận nào sau 3 vòng đầu của Premier League (1 thắng, 2 hoà) nhưng Liverpool đã mạnh dạn dâng cao đội hình vây hãm khung thành Foster ngay từ tiếng còi khai cuộc. Nhưng Birmingham đâu phải thuộc diện dễ đối phó. Họ tiến hành ngăn chặn đối thủ ngay từ trung tuyến, không cho The Kop thoải mái phối hợp. Vì thế trong khoảng 20 phút đầu, dù giành ưu thế trong thời gian kiểm soát bóng nhưng Liverpool chỉ có duy nhất một cơ hội đáng kể. Glen Johnson thoát xuống bên cánh phải và căng ngang thuận lợi cho Torres ra chân dứt điểm chệch khung thành.

Vừa bình tĩnh chống trả, Birmingham vừa tận dụng tối đa thời cơ để tổ chức phản công. Phút 22, Jerome tung người thực hiện cú đánh đầu hiểm sau quả tạt chính xác của đồng đội bên cánh trái và nếu không có phản xạ xuất thần của Pepe Reina, thủ môn đã thể hiện khá tồi trong trận giao hữu giữa TBN và Argentina cách đây vài ngày (TBN thua 1-4), thì chắc chắn mành lưới của Liverpool đã phải rung lên. Vài phút sau, đội chủ nhà đuợc hưởng quả phạt ở sát vạch 16m50 nhưng McFadden đã sút vọt xà ngang, bỏ phí một tình huống thuận lợi. Quả thực, xét về độ sắc sảo, Birmingham có phần trội hơn Liverpool. Hàng thủ áo đỏ đã phải làm việc rất vất vả song vẫn không cản nổi cầu môn Reina bị chao đảo.

Phút 33, Gardner kết thúc ra ngoài ở tư thế thuận lợi trong vòng cấm. Tiếp đó, cầu thủ người Anh còn có pha đánh đầu khó sau quả tạt của Carr từ cánh phải và thêm một lần, Reina trở thành người hùng của đội bóng vùng Merseyside với pha cứu thua quá hoàn hảo. Đúng là một vài sai lầm nhỏ không thể làm giảm đẳng cấp của chốt chặn đáng tin cậy người Tây Ban Nha. Không có anh thì Liverpool đã phải nhận bàn thua trong 45 phút đầu. Sau giờ nghỉ, HLV Hodgson chưa có một sự điều chỉnh nào nhưng The Kop đã chơi tiến bộ hơn với tốc độ khẩn trương hơn. Song vẫn chưa đủ đô để phá tan hàng thủ tập trung của đội chủ nhà.

Phải căng mình ra chống đỡ, Birmingham không quên thỉnh thoảng "cắn trộm" đối thủ. Phút 57, Larsson đá phạt từ cánh phải và Dann thoải mái băng xuống dứt điểm bằng đầu mà không gặp phải một sự truy cản nào. Rất tiếc, trái bóng lại đập đất và bay qua xà ngang. Liverpool vẫn miệt mài tấn công nhưng càng chơi càng bế tắc và không tìm ra phương án hiệu quả tiếp cận cầu môn Foster. Hoạ hoằn lắm, họ mới có được pha uy hiếp ra hồn. Nguyên nhân của tình trạng này rất đơn giản và dễ hiểu: đội trưởng Gerrard thi đấu quá mờ nhạt và không có nổi một đường chuyền nào đáng "đồng tiền bát gạo". Chẳng hiểu có phải vì lý do đó hay không mà các cầu thủ xung quanh anh cũng thi đấu tồi theo. Gần như, chẳng ai thấy sự hiện diện của Maxi hay Jovanovic trên sân. Hai hậu vệ biên, Konchesky và Johnson khá tích cực lên tham gia hỗ trợ tấn công nhưng không mấy hiệu quả. Phút 64, cựu thủ môn của MU kịp thời ra khép góc, ngăn chặn pha kết thúc của Torres.

Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, Birmingham đã có chiến thắng

Không chiến có lẽ là điểm yếu nhất của đội khách. Birmingham hiểu thừa điều này và liên tục sử dụng bài "tạt cánh đánh đầu". Thế nhưng, họ vẫn thiếu một chút chính xác trong các cú dứt điểm. Điển hình là cú đánh đầu chệch cột dọc ở khoảng cách vài mét của Jerome. Không thể chần chừ lâu hơn nữa, Hodgson tung quân bài Meireles vào sân với hy vọng, đột biến sẽ đến trong khoảng thời gian còn lại. Phút 83, Torres dẫn bóng đầy nỗ lực qua 2,3 cầu thủ Birmingham nhưng đến pha kết thúc cuối cùng, anh lại tỏ ra quá lành và Foster dễ dàng ôm gọn.

Vì được tung vào sân quá muộn nên Meireles chẳng thể làm được điều gì to tát và tỷ số 0-0 được giữ nguyên cho đến hết trận. Như vậy, 7 trận đối đầu gần đây giữa 2 đội tại Premier League đều "bất phân thắng bại". Liverpool chỉ có được 1 điểm nhưng đây là kết quả đáng hài lòng với họ bởi Birmingham rõ ràng chơi hay hơn, đáng sợ hơn. Trận tới, Liverpool sẽ có chuyến hành quân hứa hẹn đầy chông gai tới Old Trafford gặp đối thủ "bằng vai phải lứa" MU và nếu cứ chơi thế này, không ai dám tin The Kop sẽ có điểm.



Đội hình thi đấu

Birmingham: Foster, Carr, Johnson, Dann, Ridgewell, Larsson, Ferguson, Bowyer, Gardner, McFadden (Zigic 90'), Jerome

Liverpool:Reina, Johnson, Carragher, Skrtel, Konchesky (Agger 78'), Maxi, Poulsen, Lucas (Meireles 76'), Gerrard, Jovanovic, Torres





Trận Thắng Hoà Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm 1 Chelsea 4 4 0 0 17 1 +16 12 2 Arsenal 4 3 1 0 13 3 +10 10 3 Manchester United 4 2 2 0 11 5 +6 8 4 Blackpool 4 2 1 1 8 8 0 7 5 Birmingham 4 1 3 0 6 5 +1 6 6 Fulham 4 1 3 0 6 5 +1 6 7 Aston Villa 3 2 0 1 4 6 -2 6 8 Manchester City 4 1 2 1 4 2 +2 5 9 Tottenham 4 1 2 1 3 3 0 5 10 Sunderland 4 1 2 1 4 4 0 5 11 Wolverhampton 4 1 2 1 5 5 0 5 12 Bolton 4 1 2 1 6 7 -1 5 13 Liverpool 4 1 2 1 2 4 -2 5 14 Newcastle United 4 1 1 2 7 6 +1 4 15 Blackburn 4 1 1 2 4 5 -1 4 16 West Brom 4 1 1 2 2 8 -6 4 17 Wigan 4 1 1 2 2 11 -9 4 18 Everton 4 0 2 2 4 6 -2 2 19 Stoke 3 0 0 3 2 6 -4 0 20 West Ham 4 0 0 4 2 12 -10 0

Theo Bảo Phương (Bongda24h)