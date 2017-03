Liverpool hoàn tất thương vụ Maxi

Maxi đã có mặt trên khán đài sân Anfield để theo dõi trận đấu lại vòng ba cúp FA giữa Liverpool với Reading. Bản hợp đồng cầu thủ 29 tuổi người Argentina mới ký với The Kop có thời hạn 3 năm rưỡi.

Cựu tiền vệ của Atletico sẽ mặc áo số 17 trong đội hình của Liverpool. Theo dự kiến, anh sẽ có màn ra mắt khi đội bóng vùng Merseyside hành quân đến sân Britannia gặp Stoke City vào cuối tuần này. Trước khi mua Maxi, Liverpool đã bán hậu vệ Dossena và tiền đạo Voronin.



Maxi đã có mặt trên khán đài sân Anfield đêm qua

Nếu việc BLĐ The Kop tuyên bố họ sẽ không vì thiếu tiền mà bán đi các ngôi sao sáng nhất như Steven Gerrard hay Fernando Torres là nhằm trấn an các cổ động viên, thì thương vụ Maxi gia nhập Anfield theo một bản hợp đồng chuyển nhượng tự do một lần nữa cho thấy Liverpool vẫn chưa tìm được lối thoát cho cuộc khủng hoảng tài chính.

Tuy nhiên, dẫu sao đó cũng là một giải pháp làm hài lòng HLV Benitez, bởi ông từ lâu đã muốn có được sự phục vụ của Maxi. Được biết chiến lược gia người TBN muốn hoàn tất vụ mua Maxi hồi tuần trước nhưng không kịp do vướng mắc các điều khoản cá nhân của cầu thủ này với đội bóng cũ.

Với sự góp mặt của Maxi, tuyến tiền vệ của Liverpool sẽ được gia tăng sức mạnh đáng kể. Anh có thể chơi tốt ở cả hai cánh và thậm chí đá hộ công. Ngoài ra, Maxi hiểu rõ lối chơi của Javier Mascherano và Fernando Torres, vốn là những đồng đội của anh ở đội tuyển Argentina và Atletico.

HLV Benitez tỏ ra hài lòng: “Chúng tôi đã muốn tìm kiếm những cầu thủ có cá tính và tinh thần thi đấu lăn xả. Maxi là mẫu cầu thủ có thể chơi tốt ở cả ba vị trí- tiền vệ cánh phải, cánh trái và đá hộ công.

Cậu ấy hiểu rõ Mascherano và Torres, nên đây cũng là một lợi thế. Tôi nghĩ Maxi sẽ thích nghi nhanh chóng với bóng đá Anh, bởi cậu ấy là một cầu thủ đa năng giàu kinh nghiệm và luôn chơi hết mình mỗi khi được ra sân”.

Theo Hoàng Hiệp (Dân Trí)