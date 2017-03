Liverpool - MU (1-2): Mata rực sáng, M.U mở hội ở Anfield

Trận đấu vòng ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh đã diễn ra căng thẳng và kịch tính ngoài sức tưởng tượng. Quỷ đỏ chơi lấn lướt trước chủ nhà trên sân Anfield, điều đó được thể hiện ở ngay phút thứ 13. Tận dụng sự sơ hở của hàng phòng ngự “The Kop”, Herrera đã có đường chọc khe hết sức nhạy bén và đầy tinh tế qua cánh phải, để Mata băng xuống nhận bóng và dứt điểm chéo góc quyết đoán đưa bóng ra phía người thủ thành Mignolet mở tỉ số trận đấu. Nhưng “The Kop” cũng không dễ dàng chịu khuất phục, trong khoảng thời gian hiệp một rất nhiều cơ hội được chủ nhà tạo ra nhưng những cú dứt điểm đều không đi trúng đích. 1-0 cũng là tỉ số của hiệp thi đấu thứ nhất.



Chiến thắng cách biệt 1 bàn đủ để MU cắt đuôi an toàn với Liverpool

Ngay ở giây 40 của hiệp 2, mới vào thay người, Gerrard đã có pha phạm lỗi không đáng có ở khu vực giữa sân khi anh giẫm vào chân của Herrera khi không có tranh chấp bóng. Chiếc thẻ đỏ được rút ra không thương tiếc bởi trọng tài điều khiển trận đấu này ông Atkinson cho Gerrard. Thua người, The Kop chơi yếu ớt hơn, phút 59 tỉ số cách biệt được đưa lên thành 2-0 cho MU sau đường chuyền vừa tới của Di Maria, Mata tung cú vô-lê đẹp mắt đưa bóng vào lưới Mignolet lần hai. Chưa đầy 10 phút sau, The Kop cũng có bàn thằng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công của tiền đạo Daniel Sturridge.

Điều đáng tiếc, nếu như ở những phút bù giờ cuối cùng Rooney thực hiện thành công quả penalty do đồng đội Daley Blind mang về thì chiến thắng sẽ là 3-1 cho Quỷ đỏ và HLV Van Gaal cũng như người hâm mộ. Dù sao ra về với 3 điểm trong tay cũng đã là quá đủ cho MU bởi họ sẽ còn rất nhiều cơ hội để vượt qua đội xếp trên là Arsenal với cách biệt 1 điểm.

Đội hình thi đấu:

Liverpool: Mignolet, Can, Skrtel, Sakho, Henderson, Allen, Moreno (Balotelli, 66'), Sterling, Lallana (Gerrard, 46'), Coutinho, Sturridge

Manchester United: De Gea, Valencia, Jones, Smalling, Blind (Rojo, 90'), Carrick, Herrera (Falcao, 83'), Mata, Fellaini, Young (Di Maria, 55'), Rooney