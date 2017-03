Liverpool nghiền nát bầy thiên nga 5 bàn không gỡ

Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của The Kop trước các đội bóng thuộc tốp 10 giải đấu cao nhất nước Anh ở mùa giải này. Đây cũng là lần đầu tiên Liverpool ghi bàn vào lưới Swansea kể từ khi "bầy thiên nga" trở lại Premiership mùa giải trước.



Chiến thắng này không chỉ giúp thầy trò huấn luyện viên Rodgers phần nào vơi đi nỗi buồn sau thất bại 0-2 trước Zenit tại Europa League, mà còn giúp Liverpool nuôi hy vọng dự cúp châu Âu mùa giải tới.



Tại Anfield rạng sáng nay, Liverpool đã không quá khó khăn để tạo nên sức ép lên phần sân của Swansea. Sự vượt trội đó được cụ thể hóa bằng bàn thắng trên chấm 11m của Steven Gerrard sau khi Suarez bị hậu vệ Agustien phải phạm lỗi trong vòng cấm.



Tuy nhiên, cơn ác mộng với Swansea chỉ thực sự đến sau giờ nghỉ. Trong vòng 10 phút, từ 46-56, đội khách đã thêm 3 lần phải vào lưới nhặt bóng sau các pha dứt điểm của Coutinho, Enrique và Suarez. Phút 71, Sturridge ấn định thắng lợi tưng bừng 5-0.



Tuy nhiên, The Kop cũng đã phải chịu tổn thất lớn khi Fabio Borini gặp chấn thương khá nặng trong trận đấu này và có nguy cơ phải nghỉ hết cả mùa giải.



Theo thông báo của HLV Brendan Rodgers sau trận đấu với Swansea, thì tiền đạo này đã bị trật khớp xương bả vai trái khá nặng và :"Có lẽ cậu ấy sẽ nghỉ thi đấu cho đến hết mùa. Theo dự đoán ban đầu thì đây có thể là một ca trật khớp xương bả vai trái khá nặng."



"Thật không may vì đây lại là một chấn thương vai khác. Cậu ấy cũng đã gặp một chấn thương tương tự trong trận đấu với Chelsea. Tuy nhiên tất như đã nói đó chỉ là những dự đoán ban đầu."



Tại FA Cup, Manchester City đã ghi tên mình vào vòng tứ kết sau khi có chiến thắng 4-0 trước Leeds United. Các bàn thắng của Man City được thực hiện bởi Yaya Toure, Sergio Aguero (cú đúp) và Carlos Tevez.



Trong khi đó, Chelsea cũng có chiến thắng tương tự 4-0 trước Brentford ở trận đấu lại. Ở trận đấu trước đó, The Blues bị đội bóng hạng 3 cầm hòa 2-2. Tại vòng 5, đối thủ của Chelsea là Middlesbrough./.