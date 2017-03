Liverpool sắp có Charlie Adam và Downing

Sau khi hoàn tất bản hợp đồng trị giá tới 16 triệu bảng Jordan Henderson, The Kop vẫn đang rất tích cực trên TTCN. Giới truyền thông xứ Sương mù cho hay, nhiều khả năng Liverpool sẽ đưa được cả bộ đôi Charlie Adam cùng Stewart Downing về sân Anfield trong thời gian tới. Liverpool đã theo đuổi Charlie Adam từ tháng Một vừa qua song thương vụ này đã đổ bể do 2 bên không tìm được tiếng nói chung. The Kop chỉ đồng ý trả 8 triệu bảng trong khi Blackpool khẳng định sẽ chỉ bán ngôi sao của mình với giá 12 triệu bảng. Lần trở lại này, Liverpool vẫn giữ nguyên con số 8 triệu bảng song họ tỏ ra khá tự tin. Hiện hợp đồng của Charlie Adam chỉ còn thời hạn 1 năm và chắc chắn Blackpool sẽ phải nhượng bộ nếu không muốn mất trắng vào mùa Hè tới. GĐBĐ Liverpool, Damien Comolli và Chủ tịch Blackpool, Karl Oyston đã có rất nhiều cuộc đám phán trong những ngày vừa qua. Mọi chuyện đang diễn ra rất thuận lợi vào nhiều khả năng thương vụ này sẽ hoàn tất trong tuần tới. Trong khi đó, The Kop cũng đang rất gần với Stewart Downing. Hiện họ đang đàm phán với Aston Villa để giảm bớt số tiền 20 triệu bảng mà CLB này đưa ra. Thậm chí, đã có thông tin cho rằng Liverpool muốn Downing lên tiếng đòi ra đi để buộc Aston phải nhượng bộ. Hiện hợp đồng của Downing cũng chỉ còn thời hạn 2 năm và rõ ràng đội bóng thành Birmingham đang ở thế bất lợi trong vụ chuyển nhượng này. Ngoài 2 cầu thủ nói trên, Liverpool còn đang theo đuổi Gael Clichy (Arsenal) và Connor Wickham (Ipswich). (Theo Bongdaso)