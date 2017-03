Liverpool thắng Middlesborough sau 30 quả luân lưu

Việc Liverpool thắng được Middlesborough chẳng có gì to tát, bởi dù Boro cũng là đội bóng có truyền thống tốt nhưng từ vài năm nay họ đã phải xuống chơi ở hạng nhất và so sánh về đội hình thì đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh giờ không thể theo kịp được với Liverpool. Tuy nhiên chính vì sự thoải mái do không phải áp lực đã giúp Boro thi đấu hoàn toàn thoải mái.

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Liverpool

Sau 120 phút tranh tài hai đội đã bước vào loạt sút luân lưu. Liverpool là đội bóng sút trước và Balotelli đã giúp đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi với một cú sút thành công trong khi Bamford đã khiến đội khách khởi đầu với áp lực do anh đá hỏng. Liverpool đã có thể thắng được đối thủ sau loạt sút 5 quả đầu tiên nhưng khi tỉ số đang là 4-3, Sterling đã sút hỏng quả chót.

Vossen đá quá chót cho Boro và anh giúp đội khách san hòa 4-4 để tiếp tục thi đấu sút luân lưu tiếp tục. Hai đội đã luân phiên sử dụng đội hình kể cả thủ môn sút cũng tham dự sút luân lưu. Sau khi xoay tua hết đội hình thi đấu mà phần thắng thua chưa được giải quyết hai đội đã bắt đầu quay lại đá lại từ đầu. Lần này Bamford đã sút thành công để loạt penalty tiếp tục diễn ra.

Sau khi Susu sút thành công loạt ở loạt sút thứ 15, có chút lo lắng cho người hâm mộ Liverpool bởi nếu Southampton sút thành công thì người sút tiếp theo của The Kop là Sterling. Tuy nhiên may mắn đã mỉm cười với đoàn quân của Rodgers khi mà Adomad đã sút hỏng, qua đó giúp Liverpool thắng 14-13 đầy kịch tính.

Danh sách sút phạt đền Balotelli (LIV) 1-0 Bamford (MID) 1-0 (hỏng) Lucas 2-0 Clayton 2-1 Lallana 3-1 Reach 3-2 Suso 4-2 Adomah 4-3 Sterling 4-3 (hỏng) Vossen 4-4 Williams 5-4 Friend 5-5 Toure 6-5 Ayala 6-6 Sakho 7-6 Fredericks 7-7 Manquillo 8-7 Omeruo 8-8 Enrique 9-8 Wildschut 9-9 Mignolet 10-9 Blackman 10-10 Balotelli 11-10 Bamford 11-11 Lucas 12-11 Clayton 12-12 Lallana 13-12 Reach 13-13 Suso 14-13 Adamoah 14-13 (hỏng

Bước vào trận đấu trên sân nhà, Rodgers đã không dám xem nhẹ League Cup nên bố trí đội hình rất mạnh. Có lẽ do Liverpool đang không có thành tích tốt tại Premier League nên vị chiến lược gia người Bắc Ailen sẽ không dám mạo hiểm, bởi ông hiểu rằng nếu Liverpool bị đá bay khỏi League Cup bởi một đội bóng hạng thấp hơn thì áp lực sẽ càng thêm đè nặng vào đội bóng này.

Đội chủ nhà đã khởi đầu tốt ngay phút thứ 10 với bàn thắng của tài năng trẻ Rossiter, người có trận đầu tiên ra mắt trong đội hình chính thức của The Kop. Tuy nhiên đội chủ sân Afield đã để đối thủ quân bình tỉ số ở phút 62, người lập công cho đội khách là Adam Reach. Tỉ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút thi đấu.

Hai đội bước vào thi đấu ở hiệp phụ, một lần nữa Liverpool lại vượt lên và người lập công là cầu thủ trẻ Suso, người được đưa vào sân thay cho Markovic. Nhưng lại thêm một lần nữa đội chủ nhà không thể giành phần thắng bởi bàn thắng muộn của Patrick Bamford. Hòa 2-2 sau 120 phút thi đấu, hai đội đã phải tiến vào loạt sút luân lưu.

Đội hình thi đấu

Liverpool (4-2-3-1): Mignolet 6: Manquillo 6, Toure 6.5, Sakho 5, Enrique 6: Rossiter 7 (Williams 79), Lucas 6: Sterling 7, Lallana 6, Markovic 5 (Suso): Lambert 6 (Balotelli 74mins)

Middlesbrough (4-4-2): Blackman 6: Fredericks 7, Ayala 7, Omeru 6.5, Friend 7: Adomah 7, Clayton 7.5, Leadbitter 8.5, Reach 7.5: Tomlin 8, Kike 7 (Wildschut 76mins).

Theo Phù Sa (Dân Trí)