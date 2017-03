Liverpool tiêu hoang nhất Premier League?

Theo công bố mới đây từ tạp chí Four Four Two, Liverpool, chứ không phải Man City hay Chelsea, mới là đội bóng tiêu hoang nhất giải Premier League. Tính ra, đội bóng này chi tới 7,5 triệu bảng cho mỗi điểm giành được.

Tạp chí uy tín Four Four Two mới đây vừa tiến hành cuộc khảo sát tỷ lệ giữa mức độ thành công và số tiền bỏ ra của 20 đội bóng tại giải Premier League. Kết quả mà tạp chí này công bố khiến không ít người phải giật mình khi biết rằng Liverpool (chứ không phải Man City hay Chelsea) chính là đội bóng “tiêu hoang” nhất. Liverpool mất tới 7,5 triệu bảng/điểm tại Premier League Tính ra, kể từ tháng 10/2010, tỷ phú John W. Henry, người đứng đầu Fenway Sports Group, đã “ném” tổng cộng 444 triệu bảng, bao gồm 300 triệu bảng mua Liverpool cùng 144 triệu bảng khác chiêu mộ lực lượng. Trong quãng thời gian này, The Kop giành được 59 điểm. Như vậy, tính trung bình, ông phải bỏ ra 7,5 triệu bảng để “mua” 1 điểm cho đội bóng thành phố Cảng. Xếp thứ 2 sau Liverpool, tất nhiên là Man City. Sau 3 năm những ông chủ Ả rập đã mất tới 1,213 tỷ bảng (210 triệu mua lại đội bóng từ Thaksin và 1,0003 tỷ mua sắm tân binh). Nhưng Man xanh khá hơn The Kop khi họ giành tới 188 điểm. Điều đó đồng nghĩa rằng, những tỷ phú Ả rập chỉ mất 5,3 triệu bảng/điểm. Arsenal “bám” phía sau khi mất khoảng 2,4 triệu bảng/điểm. Mặc dù không chi tiêu nhiều trên thị trường chuyển nhượng nhưng Pháo thủ vẫn “tốn” khá nhiều tiền “mua điểm” vì ông chủ Stanley Kroenke đã mất tới 731 triệu bảng để trở thành cổ động lớn nhất đội bóng. Cái tên đứng vị trí thứ 4 cũng khiến nhiều người bất ngờ, đó là Sunderland, tính ra những ông chủ của “mèo đen” mất 2,2 triệu bảng/điểm. Những đội bóng tiếp sau lần lượt là: MU, Chelsea, Aston Villa, Fulham… Danh sách 10 đội bóng “tiêu hoang” nhất giải Premier League (số tiền bỏ ra trên 1 điểm số giành được): 1.Liverpool 7,5 triệu bảng 2.Man City 5,3 triệu bảng 3. Arsenal 2,4 triệu bảng 4.Sunderland 2,2 triệu bảng 5.MU 1,5 triệu bảng 6.Chelsea 1,4 triệu bảng 7.Aston Villa 0.9 triệu bảng 8.Fulham 0,4 triệu bảng 9.Tottenham 0,3 triệu bảng 10.Everton 0, 048 triệu bảng Theo H.Long (Dân trí)