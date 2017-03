Liverpool tính bán “sao xịt” Carroll, chiêu mộ Theo Walcott

Theo Walcott Theo Walcott



Tính tới thời điểm này của kì chuyển nhượng mùa Hè, Liverpool mới chỉ có được 1 bản hợp đồng mới, đó là tiền đạo trẻ Fabio Borini từ AS Roma. Điều này chưa đủ để tân HLV Brendan Rodgers chứng tỏ tham vọng vươn cao ở mùa giải mới.Theo tiết lộ từ The Sun, cựu thuyền trưởng Swansea đang theo đuổi tiền vệ Theo Walcott, người chỉ còn bản hợp đồng có thời hạn 1 năm với sân Emirates. Hiện tại, ngôi 23 tuổi này chưa được BLĐ Arsenal gia hạn bằng 1 bản HĐ mới.Tại Emirates, Theo Walcott chỉ được hưởng mức lương 65 nghìn bảng/tuần.Đó là mức lương khá thấp nếu so sánh với những ngôi sao khác ở ĐT Anh.Để dành tiền cho thương vụ này, Liverpool đã lên dự định bán tiền đạo Andy Carroll, người chưa tạo được dấu ấn nổi trội tại Anfield. Hiện tại, đội bóng thành phố cảng đã nhận được khá nhiều lời mời hấp dẫn cho bản hợp đồng mà họ đã tiêu tốn tới 35 triệu bảng này.Trong đó, phải kể tới AC Milan, PSG hay thậm chí là Newcastle, nơi mà Carroll đã từng gắn bó trước khi cập bến Anfield.HLV Brendan Rodgers dự tính sẽ thu được số tiền 15 triệu bảng từ việc bán Andy Carroll. Khoản tiền này sẽ được The Kop dành cho thương vụ Theo Walcott. Nếu cập bến Anfield, Walcott có thể được xem là bản hợp đồng “bom tấn” của Premier League mùa Hè 2012.Cựu thuyền trưởng Swansea coi tiền vệ Arsenal là miếng ghép thay thế cho vị trí bỏ lại của Dirk Kuyt, người đã gia nhập Fenerbahce.Tuy nhiên, để có được chữ kí của Theo Walcott, đội bóng thành phố cảng sẽ phải cạnh tranh với Chelsea hay “Gã nhà giàu” nước Pháp, PSG.Theo Duy Quang (Bóng đá số)