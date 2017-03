Liverpool trắng tay trên đất Nga

Bất chấp những nỗ lực của Luis Suarez và các đồng đội của anh, Liverpool vẫn phải chấp nhận 'trắng tay' rời đất Nga sau khi để thua 0-2 trước Zenit St. Petersburg ở trận lượt đi vòng knock-out Europa League.

Việc không có được trạng thái tâm lý tốt nhất cùng với cảnh làm khách tại Petrovskij giữa mùa đông lạnh giá với nhiệt độ -5 độ C của xứ sở Bạch dương khiến Liverpool khởi đầu có phần lép vế so với các cầu thủ chủ nhà Zenit. Suarez tỏ ra khá đơn độc trên hàng công khi người thường đá cặp với anh trong thời gian gần đây là Daniel Sturridge không thể ra sân do đã thi đấu cho Chelsea tại cúp Châu Âu.

Tuy nhiên, suýt chút nữa Suarez đã có bàn mở tỉ số ở phút 15 khi hậu vệ Lombaerts của Zenit để mất bóng một cách dễ dàng ngay rìa vòng cấm địa và chân sút người Uruguay có cơ hội đối mặt với thủ thành Malafeev. Chỉ đáng tiếc là pha qua người của Suarez lại đưa bóng đi hơi dài và hậu vệ Zenit đã kịp lùi về phá ra.

Ưu thế về quyền kiểm soát bóng trong hiệp 1 vẫn nghiêng về Zenit. Bộ ba tấn công Danny, Kerzhakov và Hulk chơi khá tốt và là những mối đe dọa không nhỏ cho khung thành của đội khách Liverpool. Phút 28, các cổ động viên Nga có dịp để xuýt xoa khi cú dứt điểm của tiền đạo người Brazil Hulk tìm trúng cột dọc khung thành của đội khách, bỏ qua một cơ hội mở tỉ số cho đội chủ nhà. 0-0 cũng là tỉ số cuối cùng của 45 phút đầu tiên.

Tuy nhiên sang hiệp 2, hàng thủ Liverpool đã không còn đứng vững trước những đợt tấn công của Zenit. Thi đấu đến phút 69, đội bóng giàu có của nước Nga đã có bàn thắng mở tỉ số với pha lập công của Hulk. Cựu tiền đạo của Porto đã nhận bóng từ ngoài vòng cấm địa và tung ra cú dứt điểm sấm sét khuất phục Reina để đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua đầu, Liverpool đã phải nhận tiếp bàn thua thứ hai. Hàng phòng ngự đội khách tiếp tục chơi lỏng lẻo để bóng thoát xuống cánh phải. Anyukov căng ngang chuẩn xác để cầu thủ dự bị Semak đệm bóng cận thành nhân đôi cách biệt cho Zenit ở phút 72.

Thua 2 bàn một cách chóng vánh, Liverpool xuống tinh thần một cách nghiêm trọng và tỏ ra lúng túng trong những phút cuối của hiệp 2. Khoảng thời gian còn lại không đủ để đội bóng Anh ghi được 1 bàn và lấy lại chút lợi thế trước trận lượt về tại Anfield. Với thất bại 2-0, Liverpool sẽ đối mặt với một trận đấu đầy cam go trước Zenit ngay tại Anfield.

Theo Anh Dũng (NLĐO)