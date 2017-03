Liverpool triệu tập "Rooney mới" đá Europa League

Tài năng trẻ Raheem Sterling. (Nguồn: Getty images)

Nếu Sterling được Kenny Dalglish tin tưởng cho ra sân anh sẽ trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử của Liverpool được ra sân trong đội hình một (tính đến thời điểm hiện tại Sterling vừa tròn 16 tuổi và 71 ngày).

Trong trận đấu nói trên ở Cúp FA Trẻ, Sterling đã ghi tới 5 bàn thắng trong chiến thắng hủy diệt 9-0 của Liverpool. Cầu thủ này hiện cũng đang là thành viên của đội U16 nước Anh và được mọi người ưu ái đặt cho biệt danh là "Rooney mới".



Sterling vốn sinh tại Jamaica và chuyển đến sinh sống tại phía Tây Bắc London từ bé, nơi mẹ anh - Nadine, một y tá nuôi bốn đứa con trong một căn hộ nhỏ. Anh chuyển tới học tại trường Copland ở Wembley. Câu lạc bộ Queens Park Rangers đã sớm phát hiện ra tài năng của anh và thứ Ba hàng tuần họ lại đưa Sterling tới tập luyện cùng đội trẻ của họ. Sau những năm tháng gắn bó với Queens Park Rangers anh đã quyết định chuyển tới Liverpool vào năm ngoái với mức phí chuyển nhượng 500.000 bảng.



Steve Gallen, người đứng đầu bộ phận phát triển, tìm kiếm tài năng trẻ của Queens Park Rangers cho hay: "Tôi đưa Sterling vào đội tuyển trẻ U16 khi anh ấy 14 tuổi và anh ấy đã thể hiện mình là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất trên sân. Tôi còn nhớ như in pha bóng trong trận đấu với Millwall của anh ấy. Nhận đường chuyền dài từ thủ môn, anh ấy đỡ bóng bằng vai và tung cú sút volley vào góc cao. Thật may mắn khi lúc ấy không có "trinh sát" nào trong trận đấu đó."



Trận đấu với Sparta chính là trận đầu tiên của tân HLV Kenny Dalglish cùng Liverpool tại Cúp châu Âu. Trong lần đầu dẫn dắt Liverpool trong những năm 1980 thì câu lạc bộ này đang bị cấm thi đấu tại đấu trường châu lục sau thảm họa Heysel năm 1985. Trận này, Liverpool sẽ thiếu vắng thủ quân Steven Gerrard và trung vệ Daniel Agger do chấn thương.

Trận Sparta - Liverpool là một trong 15 trận thuộc vòng 1/16 Europa League. Trong trận đấu sớm nhất diễn ra hôm thứ Ba, Manchester City đã gây thất vọng khi bị Aris của Hy Lạp cầm hòa 0-0./.

Theo Huy Đồng (Vietnam+)