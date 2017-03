Liverpool vùi dập Tottenham trong ngày ra mắt Mario Balotelli

Balotelli có trận đấu đầu tiên trong màu áo Liverpool.

Hành quân đến London với quyết tâm giành chiến thắng rất lớn, Liverpool đã dâng cao gây sức ép lên phần sân đội chủ nhà. Sự chủ động trong lối chơi giúp The Kop nhanh chóng nắm được thế trận và sớm cụ thể hóa cơ hội thành bàn thắng.Ngay phút thứ 8, từ pha đi bóng tuyệt vời của Sturridge bên cánh phải, bóng được chuyền cho Henderson và cầu thủ này đã căng ngang để Sterling dễ dàng sút tung lưới Tottenham. Đây cũng là bàn thắng thứ 2 của Raheem Sterling ở mùa giải này.Sau bàn thắng của Sterling, trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn với tốc độ cao. Liverpool là đội bóng có được nhiều tình huống nguy hiểm hơn song hết Sturridge rồi đến Balotelli đều bỏ lỡ cơ hội.Đáng tiếc nhất là tình huống ở phút 31. Balotelli tỉa bóng cho Sterling băng xuống buộc thủ thành Lloris lao ra phá bóng, nhưng bóng tìm đến đúng chân Super Mario, tiếc là cú sút ngay của anh lại đi ra ngoài khung thành.Ngay đầu hiệp 2, Liverpool đã có được bàn thắng nhân đôi cách biệt do công của thủ quân Steven Gerrard trên chấm 11m. Allen là người có công lớn khi anh bị Dier kéo ngã trong vòng cấm.Đến phút 60, hậu vệ trái Moreno của Liverpool đã dốc bóng cực kỳ tốc độ rồi tung cú sút tuyệt đẹp, nâng lên 3-0.Sau bàn thắng này, Liverpool đã rút Balotelli ra sân và chủ động giảm nhịp trận đấu song vẫn tạo được sức ép lên đối phương. Phút 71, Sterling đã bỏ lỡ cơ hội quá ngon ăn khi đối mặt với Lloris sau khi đi bóng qua tới 3 hậu vệ của Tottenham.Ở những phút thi đấu còn lại, Tottenham đã rất nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng danh dự. Tuy nhiên, những tình huống tấn công của họ đều bị chặn lại bởi hàng thủ chắc chắn của The Kop.Với chiến thắng này, Liverpool đã giành được 6 điểm sau ba lượt trận để tạm vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp.

Đội hình ra sân:



Tottenham: Lloris, Dier, Kaboul, Vertonghen, Rose, Bentaleb, Capoue, Chadli, Eriksen, Lamela, Adebayor.



Liverpool: Mignolet, Manquillo, Moreno, Lovren, Sakho, Gerrard, Allen, Henderson, Sterling, Sturridge, Balotelli.



Bàn thắng: Raheem Sterling 8, Steven Gerrard 49pen, Alberto Moreno 60./.

Theo Lâm Anh (Vietnam+)