Liverpool - Wolverhampton: Khó khăn chồng chất Anfield

Giờ đây, The Kop như một cơ thể ốm yếu với quá nhiều chứng bệnh nan y. Thời gian qua, HLV Benitez đã xoay đủ mọi cách song tình hình của The Kop vẫn không mấy tiến triển. Vấn đề của Liverpool không còn đơn thuần nằm ở việc Gerrard và Torres có thi đấu hay không. Tuần trước, bộ đôi trên chơi cùng nhau đủ 90 phút song The Kop vẫn thất thủ 0-2 trên sân đội cuối bảng Portsmouth. Hiện tại, CLB vùng Merseyside đang suy sụp. Các tử huyệt của họ ngày càng lộ rõ ở cả công lẫn thủ. Đấy đều là những điểm yếu chí tử và không dễ khắc phục trong ngày một ngày hai.









Liverpool có vượt qua được khủng hoảng?

Giữa tuần qua, Benitez đã gặp riêng Gerrard. Trong buổi nói chuyện này, Rafa đã yêu cầu thủ lĩnh The Kop phải nỗ lực lấy lại phong độ. Tuy nhiên, động thái trên chưa chắc đã giúp được gì cho đội bóng. Ngược lại, nó còn góp phần gia tăng áp lực lên đôi chân đội trưởng Liverpool.

Một bầu không khí nặng nề đang bao phủ Anfield trước khi họ gặp Wolverhampton vào cuối tuần này. Trên lý thuyết, Wolves không phải là một đối thủ khó chịu. Song nếu các học trò của HLV Benitez không có được sự tập trung cao nhất, một kết cục như trận đấu với Portsmouth hồi tuần trước hoàn toàn có thể xảy ra. Nên nhớ các vị khách đang rất hưng phấn. Đoàn quân của HLV Mick McCarthy đã thực hiện một cú đào thoát ngoạn mục khi từ khu vực “cầm đèn đỏ” vươn lên giữa BXH. Đặc biệt, Wolverhampton là một trong những CLB thi đấu hiệu quả nhất tháng 12 với 9/12 điểm tối đa.

Không chỉ hơn hẳn chủ nhà Liverpool ở yếu tố tinh thần, các học trò của HLV Mick McCarthy còn lấn lướt về mặt thể lực. Những trận gần đây Wolverhampton đều đàn áp đối phương bằng lối chơi cơ bắp. Lịch thi đấu càng dày đặc, ưu thế của Wolves càng thể hiện rõ. Thật không may cho Liverpool khi đúng vào thời điểm khó khăn này Mascherano lại bị treo giò. Trong tình cảnh hiện tại, The Kop chỉ còn biết hạn chế những tình huống đấu sức với đối thủ. Nếu Liverpool có được bàn thắng sớm, nhiệm vụ giành 3 điểm sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trong trường hợp ngược lại, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra.

- Liverpool: Mascherano bị treo giò. El Zhar và Riera vắng mặt vì chấn thương.

- Wolverhampton: Edwards, Keogh, Kightly và Murray vắng mặt với nhiều lý do khác nhau.

Đội hình dự kiến :

Liverpool: Reina; Johnson, Agger, Carragher, Insua; Kuyt, Lucas, Benayoun, Gerrard, Aurelio; Torres.

Wolverhampton: Hahnemann; Stearman, Craddock, Berra, Ward; Foley, Henry, Milijas, Jarvis; Doyle, Ebanks-Blake.

Dự đoán:Hoà 1-1





(Theo báo Bóng Đá)