Lloris, "niềm hi vọng Nam Phi" của người Pháp

Trên sân Croke Park, Pháp đã thua CH Ireland về mọi mặt. Từ chỉ số thống kê về kiểm soát thế trận đến số lần dứt điểm những người Ireland đều trội hơn so với "những chú gà trống".





Lloris làm chủ được mọi khoảng không và là người hùng trong trận lượt đi. Ảnh: FF

- 7: Lloris đã có 7 trận khoác áo ĐT Pháp, kể từ trận ra mắt hòa 0-0 với Uruguay một năm trước (19/11/2008). - 4: Lloris mới chỉ để thủng lưới 3 bàn trong 7 trận khoác áo Les Bleus. Anh giữ sạch lưới trong 4 trận còn lại. -21: Lloris đã có 21 pha cứu thua cho Lyon trong11 trận đấu tại Ligue 1 (vắng mặt vòng 10 và 11), với 9 lần trên sân nhà và 12 lần sân khách.

Chỉ có một điểm duy nhất Pháp nhỉnh hơn trong trận lượt đi: may mắn.



Không ai có thể phủ nhận, may mắn đã nghiêng hẳn về Pháp, để rồi pha dứt điểm hiếm hoi của Anelka xuyên qua hai chiếc áo xanh và khiến Given (bị che một phần tầm nhìn) đưa ra phản xạ chậm.

Thế nhưng, chỉ may mắn thì không đủ để làm nên chiến thắng của Pháp tại Dublin. Tiền đề mang đến chiến thắng may mắn cho Les Bleus là sự xuất sắc của một số cá nhân, trong đó có thủ thành Hugo Lloris.

Với gương mặt có phần khắc khổ của một "nông dân" hơn là chàng trai độ tuổi 22, Lloris đã thể hiện sự trưởng thành vượt bậc trong trận đấu ở Croke Pack. Thủ môn đang khoác áo Lyon đã cứu cho Pháp không dưới hai pha bóng có thể dẫn đến những bàn thua.

Đó không phải những pha cản phá đơn thuần, mà đều là những lần đối mặt với cầu thủ đối phương. Trong hiệp 1 là Robbie Keane, và trước khi trận đấu kết thúc là Wheland, khi hàng thủ Pháp đã bị đánh bại hoàn toàn thì Lloris là người chặn đứng những pha dứt điểm của đối phương.

Hai pha cản phá ấy thể hiện sự nhanh nhẹn, dũng cảm và khả năng phán đoán tình huống rất hay của Lloris. Bởi vì, các cầu thủ Ireland rõ ràng có lợi thế hơn so với Lloris trong những pha tấn công trên.

Lloris và pha bay người cản phá không tưởng trước cú dứt điểm của Whelan, phút 87 trận lượt đi. Ảnh: L’Equipe

Sự xuất sắc của Lloris trong khung thành đã tạo niềm tin cho các đồng đội phía trên thi đấu, để rồi Anelka có bàn thắng quyết định. Đồng thời, cũng chính Lloris đã bảo vệ thành công công sức của đồng đội trước sức ép mạnh mẽ mà Ireland tạo ra sau đó.

Niềm hy vọng tại Stade de France

Có một điều chắc chắn: CH Ireland sẽ phải chơi tấn công và tấn công trong trận lượt về, nếu thầy trò HLV Trapattoni muốn lách qua cánh cửa mà người Pháp đang đứng trước họ một bước chân.

Rõ ràng, lợi thế mong manh ở Dublin chưa đủ để đảm bảo cho đương kim á quân thế giới một suất đến Nam Phi. Trong trường hợp CH Ireland có được bàn thắng trước tại Stade de France, chính Pháp mới là những người đối mặt với nhiều khó khăn hơn.

Điều đó cũng đồng nghĩa, Pháp sẽ phải tìm mọi cách để không thủng lưới trên sân nhà, hoặc ít nhất có thể chấp nhận kết quả hòa 1-1.

Khi mà hàng thủ của Les Bleus không đảm bảo được độ tin cậy tuyệt đối (rất nhiều lần bị đổ vỡ khi Ireland chơi bóng nhanh), niềm hy vọng của HLV Domenech (cũng như người Pháp) được đặt hết vào đôi tay thủ thành Lloris.

Keane bất lực trước pha cản phá ngoạn mục của Lloris. Thủ thành của Lyon được kỳ vọng sẽ tiếp tục tỏa sáng trong trận lượt về. Ảnh: FF

Những pha cản phá của thủ môn sắp 23 tuổi này sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, gây sự ức chế cho những cầu thủ vốn không có nhiều kinh nghiệm quốc tế của CH Ireland, mà còn tác động đến tinh thần của tuyển Pháp.

Nếu Lloris xuất sắc, các đồng đội của anh sẽ thêm tự tin trong việc bảo vệ bàn thắng quý giá của Anelka (và chờ cơ hội để có thêm những bàn khác). Ngược lại, một khi Lloris không giữ được phong độ, sự sụp đổ của đội bóng từng thống trị thế giới cách đây 1 thập niên là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Ở cấp CLB, phong độ cao của Lloris đóng một vai trò không nhỏ đưa Lyon vào vòng knock-out Champions League chỉ sau 4 lượt trận. Trong đó, trận lượt về với Liverpool tại Gerland là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của Lloris từ đầu mùa.

Từ Gerlande đến Stade de France; sau Liverpool là CH Ireland; Lloris một lần nữa tỏa sáng để đưa Pháp đến với Nam Phi, nơi thủ môn sinh ra ở Nice sẽ có VCK World Cup đầu tiên trong sự nghiệp?

- Tiểu sử Hugo Lloris:

+Sinh ngày 26/12/1986, tại Nice.

+Cao 1m88.

+Gia nhập đội trẻ Nice năm 1997, khi chưa đầy 11 tuổi, và được đưa lên đội 1 năm 2005. Cầu thủ trẻ Lloris nhanh chóng thể hiện sự hòa nhập trong môi trường Ligue 1 mà không gặp phải khó khăn nào. - Vài nét chính trong sự nghiệp:

Những mùa giải thể hiện tài năng ấn tượng trong màu áo Nice - CLB mà huyền thoại Just Fontaine từng trưởng thành, cũng như các đội trẻ của Pháp, đã giúp Lloris được không ít CLB châu Âu săn đón. Mùa Hè 2008, Milan đã thương lượng và được Nice đồng ý về một cuộc chuyển nhượng (chi phí khoảng 9 triệu euro). Tuy nhiên, Lloris đã từ chối cơ hội được khoác áo một trong những CLB lớn nhất châu Âu để chọn Lyon. Theo lý giải của Lloris, Milan không cam kết trao cho anh vị trí chính thức ngay mùa giải đầu tiên, mà sẽ bị đem cho mượn hoặc ngồi dự bị (có thể giết chết một tài năng).



Trong khi đó, Lyon không chỉ cam kết trao cơ hội cho Lloris, mà còn chứng minh bằng hành động thực tế: đẩy thủ môn lão luyện Gregory Coupet sang Atletico Madrid. Đến Lyon, Lloris tiến thêm một bước dài trong sự nghiệp, và nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất Ligue 1 2008/09. Trong những năm qua, bóng đá Pháp không còn sản sinh ra những tài năng kiệt xuất, ĐTQG nước này "mất giá" thảm hại trên đấu trường quốc tế, nhưng Lloris có thể xem là một ngoại lệ.



Anh trưởng thành rất nhanh, luôn giữ được sự ổn định và đang là một trong những thủ môn được đánh giá cao nhất thế giới hiện nay.