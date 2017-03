Lỗ 195 triệu bảng, The Citizens chuẩn bị có 200 triệu bảng

Manchester City đang chuẩn bị có bản hợp đồng mới trị giá 200 triệu bảng với hãng sản xuất trang phục thể thao Umbro. Hợp đồng hiện tại của The Citizens về trang phục thể thao với Umbro có giá trị 6 triệu bảng/năm và còn 3 năm nữa mới kết thúc. Trong những năm cuối, giá trị bản HĐ này có thể lên tới 26 triệu bảng/năm, bằng với số tiền Umbro đang trả cho FA để được phép sản xuất áo đấu của Tam Sư. The Citizens bắt đầu kiếm ra tiền? Với phong độ ấn tượng hiện có, The Citizens đang muốn ký một bản HĐ mới với hãng sản xuất trang phục thể thao danh tiếng này, điều dự kiến sẽ mang về tổng số tiền lên tới 200 triệu bảng. Cách đây ít hôm, The Citizens đã công bố khoản lỗ kỷ lục lên tới 195 triệu bảng. Mặc dù đang dẫn đầu Premier League với 5 điểm nhiều hơn đội đứng thứ 2 là Man Utd nhưng trên thương trường, Gã nhà giàu thành Manchester vẫn đang phải bù lỗ. Ngoài bản hợp đồng mới này, The Citizens còn có hợp đồng bản quyền tên SVĐ và tài trợ áo đấu lên tới 350 triệu bảng cùng hãng hàng không Etihad Airways. Hiện ban lãnh đạo Manchester City kỳ vọng 2 số tiền khổng lồ trên sẽ giúp CLB phù hợp với điều luật tài chính công bằng của UEFA. Trong một diễn biến khác, đại kình địch cùng thành phố của Man City là Manchester City nhận được 30 triệu bảng/năm qua bản hợp đồng với hãng sản xuất đồ thể thao Nike. Bắt đầu từ mùa giải tới, Liverpool cũng thu về 25 triệu bảng/năm qua bản hợp đồng với hãng Under Armour. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)