Lộ ảnh Sterling chơi ‘ma túy’, đưa đàn em vào đời

Giới mộ điệu Anh đang xôn xao bàn tán về Sterling khi báo chí tung ra những hình ảnh mới nhất về ngôi sao Liverpool đang chơi ‘hippy crack’ (bóng cười) – chất kích thích cũng giống ma túy nhẹ, tạo sự phấn khích, ảo giác, có thể gây hại cho sức khỏe thậm chí đến tính mạng, được hợp pháp hóa ở Anh.











Một người bạn của Sterling kể, ngôi sao Liverpool đã cười sằng sặc và 'phê' ngay tại bàn khi chưa hít xong một quả “bóng cười’’.Không chỉ Sterling, một ngôi sao đầy triển vọng khác của Liverpool cũng bị bắt gặp chơi chất kích thích là Jordon Ibe.Cầu thủ sắp được Liverpool gia hạn hợp đồng này cùng Sterling say sưa bên bình shisha. Ibe được đích thân đàn anh Sterling mời mọc đến dự cuộc vui do mình tổ chức tuy nhiên đã từ chối chơi ‘hippy crack’ theo gợi ý của ông anh.Đây là lần thứ 2 trong 1 tuần trở lại đâySterling bị bắt gặp chơi chất kích thích.Sở dĩ Sterling tìm đến cảm giác lạ là do anh đang vô cùng căng thẳng khi bị CĐV Liverpool chửi bới vì chần chừ trong việc gia hạn hợp đồng với The Kop.Theo Daily Mail, HLV Bredan Rodgers đã rất giận dữ khi chứng kiến hình ảnh Sterling chơi bời trác táng chình ình trên các mặt báo. Tuy nhiên HLV Liverpool buộc phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không điều tra hay có ý định phạt Sterling bởi lo học trò nổi giận, từ chối gia hạn với The Kop.