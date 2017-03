Lo ngại học trò gây scandal, Fergie nói không với tiệc tùng

Wayne Rooney không phải là cầu thủ duy nhất đã từng làm ảnh hưởng tới hình ảnh đẹp của Quỷ đỏ.Tuy nhiên, vụ việc của anh dường như là giọt nước làm tràn chiếc ly “kiên nhẫn” của ông già gân. Hồi chuông báo động sau bê bối tình ái với gái mại dâm của “Gã Shrek”, kéo theo sự nhòm ngó một cách thái quá từ báo giới vào toàn thể Red Devils, đã buộc chiến lược gia lão làng người Scotland phải hạ “thánh chỉ”: Sẽ không có bất kì bữa tiệc tùng đập phá nào trong dịp Giáng sinh hết. Sẽ không có tiệc Giáng sinh cho các cầu thủ M.U như thông lệ Một nguồn tin từ sân Old Trafford tiết lộ, khi scandal sex của Rooney bị phơi bày trên mặt báo, ngài Alex đã vô cùng cáu tiết. Vị thuyền trưởng của M.U nhận ra rằng các cầu thủ đã không xem những lời cảnh báo về sự chừng mực trong hành vi và lối sống của ông ra gì. “Buổi party mừng Giáng sinh theo thông lệ hàng năm của CLB sẽ chấm dứt. Trong những năm gần đây, có quá nhiều việc không hay xảy ra sau những buổi tiệc thâu đêm của các cầu thủ. Khi họ uống say, quậy phá thì ngài Alex cũng không thể kiểm soát nổi việc gì sẽ xảy ra nữa”. “Chẳng ai muốn ngăn cấm niềm vui của các cầu thủ, nhưng họ đã khiến cho Fergie mất kiên nhẫn. Hơn nữa, lịch thi đấu trong dịp Giáng sinh không phải là nhẹ. Nên Ferguson buộc lòng phải thắt chặt kỉ cương”. Trên thực tế, nỗi lo của ngài Alex không phải là thừa. Cũng trong buổi tiệc mừng Giáng sinh năm 2007, một nhóm 5 cầu thủ của M.U đã bị tố cáo đã giở trò đồi bại với một phụ nữ 26 tuổi tại khách sạn Great St John Street tại trung tâm thành phố Manchester. Nghi can chính trong vụ hiếp dâm trên, hậu vệ Jonny Evans tuy sau đó đã may mắn thoát tội, nhưng HLV Alex Ferguson đã điên tiết áp mức phạt 1 triệu bảng dành cho toàn bộ những cầu thủ đã có mặt trong buổi tiệc để răn đe. Tuy nhiên, với những ngôi sao giàu có của M.U, việc phạt hành chính có lẽ cũng không thể khiến họ chùn chân. Chính vì vậy, ngài Máy sấy tóc đã quyết định, không có tiệc tùng gì cả là an toàn nhất. Theo Trang Trần (Bongdaso)