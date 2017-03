Lộ ứng viên vô địch

Chiều qua, giải tiếp tục diễn ra lượt trận thứ hai, chủ nhà U-21 Việt Nam tiếp tục chiếm ưu thế với trận thắng thứ nhì liên tiếp.

Điểm nổi trội của U-21 Việt Nam chính là khả năng tấn công. Nếu như trận đầu thắng U-21 Myanmar 2-0, phía chủ nhà bỏ lỡ hàng tá cơ hội thì chiều qua đã khắc phục rất nhiều.

U-21 Singapore với thể hình cao to, họ vẫn trung thành tuyệt đối với lối chơi bóng nhanh, dài, tấn công biên rồi lật vào trung lộ để đánh đầu. U-21 Việt Nam có lối chơi đa dạng hơn, các học trò Đinh Văn Dũng có nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương hơn so với U-21 Singapore. Bộ đôi tấn công của U-21 Việt Nam với Đình Bảo và Văn Thạnh, phía sau hai tiền vệ hỗ trợ rất xuất sắc là Xuân Thắng và Khắc Ngọc. Khắc Ngọc có kỹ thuật cá nhân chuẩn nên những pha đột phá cá nhân của cầu thủ quê Nghệ An này có tính bất ngờ và nhiều lần làm chao đảo hàng phòng ngự đối phương. Bên cánh phải cũng là một cầu thủ quê Nghệ An khác là Xuân Thắng với những pha lên bóng rất sắc bén khiến hàng phòng ngự U-21 Singapore luôn gặp nhiều khó khăn trong truy cản.

Cao Xuân Thắng (17) đột phá ghi bàn thắng duy nhất cho U-21 Việt Nam. Ảnh: ANH HÒA

Thực tế sau hai lượt trận cho thấy ngoài một U-21 Sydney có đẳng cấp cao hơn bốn đội còn lại của giải thì U-21 Việt Nam chính là ứng viên thứ hai. U-21 Malaysia, U-21 Myanmar và nhất là U-21 Singapore đều là lứa cầu thủ “để dành” cho SEA Games 2015, tuổi đời 18-19 nên còn rất non cho trong việc thực thi đấu pháp và nhãn quan chiến thuật.

Cũng giống như trận thắng U-21 Myanmar chiều 13-10, chiều qua U-21 Singapore không gây khó khăn nhiều cho U-21 Việt Nam ngoài việc đấy là đội bóng to, khỏe.

Mang tiếng U-21 nhưng thành phần U-21 Singapore chiều qua thua U-21 Việt Nam chính là lứa cầu thủ mà HLV Aide Iskandar đang dẫn dắt có tăng cường vài gương mặt lớn hơn. Lứa cầu thủ này Singapore nuôi mục tiêu vô địch SEA Games 2015 mà Singapore là chủ nhà. Họ chưa phải là một tập thể giàu kinh nghiệm qua nhiều chinh chiến nhưng lối thi đấu có tính kỷ luật cao, tiến bộ từng trận là một điểm sáng đáng ghi nhận của “tuyến trọng điểm” SEA Games 2015 này.

Chính vì những yếu tố đó nên dù tỏ ra dày dạn hơn nhưng U-21 Việt Nam không phải dễ dàng tiếp cận cầu môn U-21 Singapore một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, khung thành U-21 Việt Nam cũng lắm sóng gió.

Bàn thắng duy nhất trận đấu do công Cao Xuân Thắng ghi cho U-21 Việt Nam vào phút 12 từ nỗ lực cá nhân của cầu thủ xứ Nghệ cộng chút ít sai lầm của hàng hậu vệ U-21 Singapore.

Cầu thủ Khắc Ngọc (U-21 Việt Nam) đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc trận.

Trận đấu trước đó, U-21 Malaysia thắng U-21 Myanmar 2-1. Lập cú đúp, cầu thủ Ridzuan Pula (13, U-21 Malaysia) đoạt hai danh hiệu cầu thủ ghi bàn đầu tiên và xuất sắc nhất trận.

Sau hai lượt trận U-21 Việt Nam tạm dẫn đầu (6 điểm). Ngôi nhì, ba lần lượt U-21 Sydney (3 điểm, đá một trận), U-21 Malaysia (3 điểm, đá một trận). U-21 Myanmar và U-21 Singapore tạm xếp cuối bảng. Chiều mai (17-10) giải diễn ra các cặp trận: U-21 Malaysia - U-21 Singapore (15 giờ 30) U-21 Sydney - U-21 Myanmar (18 giờ).

DUY ÂN