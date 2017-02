Loạn trên sân Thống Nhất: V-League hay bóng đá làng xã?

Vô tình hay hữu ý, chiều nay hầu hết lãnh đạo cao nhất của của công ty tổ chức bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đều có mặt trên sân Thống Nhất để dự khán trận đấu giữa CLB TP. HCM và Long An.



Hàng chục khán giả là người nước ngoài vừa ngạc nhiên vừa thích thú

Đó là ông Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng, ông Phó chủ tịch VPF Nguyễn Công Khế, ông Trưởng ban tổ chức giải Nguyễn Minh Ngọc… Họ đã chứng kiến một trận cầu… tan nát khi cầu thủ có những ứng xử rất tệ hại, nhất là thủ môn Minh Nhựt của Long An với hành động thuộc về lỗi hành vi khi quay mặt vào phần lưới của cầu môn nhà rồi đưa phần “đít” lên phía trên mặt đối phương. Hành động này được lặp đi lặp lại khi Victor sút quả phạt đền ở phút 82.



Bầu Nhiệm phản ứng với trọng tài Thư

Mọi chuyện bắt đầu từ tình huống trọng tài Thư thổi phạt đền khi hai cầu thủ Hoàng Lâm và Dyachenko va chạm nhau dẫn đến Hoàng Lâm chấn thương nằm sân rất lâu (theo ghi nhận trên sân của chúng tôi). Tình huống này dẫn đến Long An bị phạt đền khi tỷ số đang là 2-2. Sau đó Long An gần như bỏ trận. Họ vào đá cho chiếu lệ để không phải bị “quy tội” bỏ trận đấu. Cuối cùng Long An thua 2-5.

Có mặt trên sân, những khán giả chân chính thì lắc đầu ngao ngán, những khán giả thích “có chuyện” để la hét và xem trò cho vui thì lộ ra rất đông.



Oseni (Long An) ngồi thất vọng

Nhiều người lắc đầu ngao ngán “ôi, V- League hay là bóng đá làng xã, bóng đá phong trào đây…trời”.

V- Leaggue dường như đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ban tổ chức. Trên khán đài cái sân Thống Nhất ấy hàng trăm cổ động viên được dịp la ó không biết họ la ó vì cái gì, phản đối trọng tài hay phản đối cách hành xử của đội Long An?

Chứng kiến toàn bộ sự việc này, có lẽ ông Võ Quốc Thắng, ông Trưởng giải Nguyễn Minh Ngọc phải xem lại, thậm chí nên chăng có thể đình chỉ giải một thời gian để chấn chỉnh lại?

+ Loạt ảnh trận đấu bị gián đoạn:



Thủ môn Minh Nhựt quay "bàn tọa" về phía đối phương



...Rồi Minh Nhựt sút bóng...vô định kiểu phản đối



Các cầu thủ Long An phản đối



Bầu Nhiệm phản đối với trọng tài Thư



Trọng tài Thư chờ cầu thủ Long An tái khởi động trận đấu