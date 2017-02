Loạt ảnh Minh Phương ra sân tập cùng cầu thủ và BHL mới

Tân HLV Minh Phương đến Long An như một luồng gió mới thổi vào CLB, bởi Minh Phương thuộc “bậc huyền thoại” tại CLB Đồng Tâm Long An (nay là CLB Long An). Trong buổi ra mắt với cầu thủ ngay sau lễ ký kết, HLV Minh Phương đã cùng cầu thủ “hạ quyết tâm” thi đấu hết mình, trước mắt là trận đấu khó khăn với HA Gia Lai.



Toàn đội Long An hạ quyết tâm cao độ

Hy vọng sau “cơn bão tố” toàn đội Long An lại đứng lên làm lại. Như lời tân HLV Nguyễn Minh Phương thì giải mới qua sáu vòng đấu chưa là gì cả dù đội ở vị trí chót bảng. Tình hình không khó khăn lắm. Vấn đề quan trọng là siết chặt tay nhau “chiến đấu”.

+ Loạt ảnh sau khi ký kết là...xuất chinh:



Tân HLV Minh Phương nói chuyện với cầu thủ



Ê-kíp BHL từ trái sang: Tài Em, Văn Giàu, Minh Phương và trợ lý Văn Cường



Cầu thủ Long An "chào mừng" tân HLV Minh Phương



Tân HLV Minh Phương bắt tay Huỳnh Tấn Tài



HLV Minh Phương và cựu chủ tịch CLB Long An, Võ Thành Nhiệm



HLV Minh Phương và người đồng đội cũ Tài Em



Quyền chủ tịch CLB Long An Nguyễn Môn cùng HLV Minh Phương xem đội tập.