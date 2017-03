Lôi kéo Torres, Chelsea bị Liverpool dọa kiện lên Premier League

Phía The Kop cáo buộc đích thân tỷ phú Roman Abramovich đã “đi đêm” với Torres và người đại diện của anh trước khi gửi tới Liverpool lời đề nghị chính thức mua El Nino. Theo thông tin mới được xác nhận trên các trang báo Anh quốc ngày hôm nay, The Kop đã từ chối lời đề nghị 42.5 triệu bảng (tăng 2.5 triệu bảng so với ban đầu) kèm theo tài năng trẻ Daniel Sturridge - được định giá 10 triệu bảng, của The Blues. Và Lữ đoàn đỏ tin rằng, mặc dù đã thẳng thừng từ chối đàm phán, nhưng Chelsea đang thực hiện một cuộc “đánh cắp” Torres như đã từng làm để giành giật Ashley Cole khỏi Arsenal trước kia. Một bằng chứng rõ rệt nhất là tối qua, Fernando Torres đã nộp đơn lên BLĐ Liverpool đề nghị được ra đi. Một quan chức của sân Anfield bực bội cho hay: “Fernando Torres chỉ vừa mới cam kết sẽ gắn bó với Liverpool theo bản hợp đồng đã được kí kết. Nhưng rõ ràng là Chelsea đang gây những tác động nhất định lên suy nghĩ của cậu ấy. Ashley Cole cũng đã từng rơi vào tình trạng tương tự. Có vẻ như họ đang muốn áp dụng chiêu bài này lần thứ hai”. Theo tờ The Sun, Chelsea đã đưa ra mức lương 200.000 bảng/tuần cùng những chế độ ưu đãi vượt trội hơn so với Liverpool để mời gọi El Nino. Dù Lữ đoàn đỏ khẳng định không bán, The Blues vẫn rất tự tin. Nguồn tin rò rỉ từ Stamford Bridge tiết lộ: “The Kop không muốn bán nhưng rõ ràng cầu thủ có quyền thực hiện những mong muốn của mình. Nguyện vọng của họ cần được CLB tôn trọng”. Một số bạn bè thân thiết của Nando cũng đồng tình với việc anh nên gia nhập Chelsea: “Đó là giải pháp tốt cho cả Liverpool và Torres. Cậu ấy cần có cơ hội chơi bóng ở những đấu trường đỉnh cao, giành nhiều danh hiệu trong một đội bóng giàu tham vọng hơn”. Tỷ phú Roman Abramovich đang trong quá trình xây dựng lại niềm tin đã phần nào bị sụp đổ trong con mắt NHM Chelsea. Họ cho rằng ông chủ người Nga đã không còn mấy mặn mà với The Blues. Chính vì vậy, bản hợp đồng với Torres sẽ là minh chứng đanh thép nhất để Abramovich chứng minh điều ngược lại. Theo Nhật Minh (Bongdaso)