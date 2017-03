Long An - B. Bình Dương (1-1): Di chứng một trận thua

HA Gia Lai - Than Quảng Ninh : 0-0 Chủ sân Pleiku tấn công nhiều và sút nhiều hơn. Họ chủ động cầm bóng tấn công và ép sân nhưng đều không chuẩn xác hoặc không qua tay thủ môn Tuấn Linh. HLV Phạm Như Thuần của Than Quảng Ninh thừa nhận đá với HA Gia Lai mà thiếu tập trung thì có thể thua và thậm chí là thua đậm trong khi phía HA Gia Lai thì tiếc nuối bởi để vuột 3 điểm trên sân nhà. • Bảng xếp hạng: 1. Hải Phòng (9 điểm); 2. SHB Đà Nẵng (9 điểm); 3. Thanh Hóa (6 điểm); 4. HA Gia Lai (4 điểm); 5. B. Bình Dương (4 điểm); 6. Than Quảng Ninh (4 điểm); 7. Hà Nội (4 điểm); 8. Long An (4 điểm); 9. Cần Thơ (3 điểm); 10. Sanna Khánh Hòa (3 điểm); 11. QNK Quảng Nam (1 điểm); 12. SL Nghệ An (1 điểm); 13 Hà Nội T&T (1 điểm); 14. Đồng Tháp (0 điểm). Các đội Thanh Hóa, B. Bình Dương, QNK Quảng Nam, Đồng Tháp mới thi đấu hai trận. GH