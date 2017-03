Long An - B. Bình Dương: B. Bình Dương có còn kỵ rơ?

Long An sau hai vòng đấu phát hiện ra ngoại binh kém chất lượng đã bổ sung người mới và... hy vọng. Năm ngoái cũng từ việc “mót” ngoại binh Diabate vào sát giờ khóa sổ mà Long An thăng hoa. Mùa này với Wasiu Sunday thế chỗ vào giờ chót và cũng là cầu thủ mà lãnh đạo CLB Long An đang gieo niềm tin như Diabate năm ngoái.

Sunday cũng nhẵn mặt với V-League qua màu áo XSKT Cần Thơ nhưng với Long An thì rất mới.

Nếu chủ nhà xộc xệch đặc biệt sau trận thua đậm Hải Phòng thì B. Bình Dương cho thấy mùa này họ rất ổn định. Được nghỉ vòng 2 để thi đấu AFC Champions League với Tokyo của Nhật và trở về chắc chắn sẽ có nhiều khó khăn nhưng B. Bình Dương vẫn được đánh giá cao hơn.



Những cuộc đối đầu giữa Long An và B. Bình Dương luôn giàu kịch tính. Ảnh:

XUÂN HUY

Lịch sử những cuộc đối đầu B. Bình Dương luôn kỵ rơ Long An và chiều nay có lẽ cũng thế.

Nhìn lại từ đầu mùa đến nay qua trận Siêu cúp, vòng 1 V-League và hai trận AFC Champions League, B. Bình Dương cho thấy đang tươi tắn và có phong độ rất cao. Từ cầu thủ nội đến cầu thủ ngoại đang thể hiện khát khao chiến thắng và chơi rất nhịp nhàng. Từ Nsi, Henry đến Moses đều là những kẻ giữ đúng vai trò đầu tàu của đội cùng dàn cầu thủ nội ấn tượng.

Nên nhớ bất kỳ hoàn cảnh nào của Long An từ thời HLV Calisto, đến Vital, Huỳnh Ngọc San rồi Ngô Quang Sang… thì B. Bình Dương rất khó có điểm trước chủ nhà.

Một trận đấu hay của hai đội bóng đồng bằng Nam Bộ với lối chơi cống hiến.