Long An bất ngờ có chiến thắng đầu tay

Tay săn bàn Oseni đã ghi bàn thắng quý hơn vàng ngay trên sân Cần Thơ để giúp Long An có chiến thắng đầu. Đây là một chiến thắng quan trọng cho thầy trò Huỳnh Ngọc San ngay đầu mùa.



Long An có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục ngay tại Cần Thơ

Thực tế thì mùa này nhìn vào lực lượng, Long An được điểm mặt là đối thủ không mạnh. Tuy nhiên ngay trận đầu tiên lại làm khách trước XSKT Cần Thơ, Long An đã bất ngờ có chiến thắng trong thế trận lội ngược dòng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra rất hay, tuy nhiên hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.



Oseni chứng tỏ mình vẫn rất...nguy hiểm

Sang hiệp hai, phút thứ 53 thì ngoại binh Henry đã có bàn thắng cho chủ sân Cần Thơ. Tuy nhiên 13 phút sau thì trung vệ Hoàng Lâm có bàn san bằng cho Long An. Trận đấu vẫn tiếp tục trong thế giằng co. Những phút cuối cùng của trận đấu trôi qua, thì bất ngờ phút 88, trung phong Oseni, người về đầu quân cho Long An từ mùa này đã có ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Long An và hoàn thành cú lội ngược dòng ngay tại Cần Thơ để có một chiến thắng đầu tay.

Bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 cho Long An của Oseni xuất phát từ một pha phá bóng hỏng từ pha căng ngang của cầu thủ Long An và Oseni đã nhanh chóng chớp cơ hội và trừng phạt ngay chủ nhà.

Một cái thua thật đáng tiếc cho thầy trò HLV Vũ Quang Bảo mà mục tiêu là lấy trọn ba điểm. Song đội đã trắng tay ngay vòng khai mạc trên sân nhà.



