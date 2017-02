Long An cần một HLV ‘quái’

Những mùa bóng gần đây, Long An là đội thường xuyên thua bàn vào những thời điểm “chết” như vừa ghi bàn thắng là để thua hoặc thua bàn vào cuối hiệp, cuối trận…

Từ mùa năm ngoái vắt sang mùa này, trận tiếp B. Bình Dương, Long An để đội khách san bằng phút bù giờ. Trận trên sân Thống Nhất (vòng 6), ngay sau bàn thắng của Oseni là bị Victor san bằng hai phút sau. Hầu hết cầu thủ Long An hồn nhiên trong thi đấu. Vì thế đội luôn cần một HLV tinh quái, đọc trận đấu nhanh và có những ứng xử kịp thời.



HLV Minh Phương vừa về dẫn dắt đội Long An và sẽ còn nhiều thách thức với HLV này. Ảnh: HUY PHẠM

Trong trận thua HA Gia Lai (vòng 7, chiều 25-2), Long An giăng ra một thế trận cực tốt, họ chơi ngang ngửa với HA Gia Lai cho đến những phút cuối cùng trận đấu. Thế trận cho đến bàn thua đầu khi Công Phượng mở tỉ số phút 68 là ngang nhau. Hàng hậu vệ của Long An vô hiệu hóa các đợt tấn công của đội khách rất hiệu quả. Các cá nhân như Văn Toàn, Công Phượng, Hồng Duy, Văn Thanh… đều bị các cầu thủ phòng ngự của Long An phong tỏa rất tốt. Bên cạnh đó hai ngoại binh của Long An cũng khuấy đảo và làm khó cho HA Gia Lai rất nhiều. Lối chơi của Long An và cá nhân từng cầu thủ không phải là chất lượng kém. Điều họ thiếu là một nhà cầm quân đủ độ quái, tĩnh và lạnh đầu.

Thời HLV Calisto, ông luôn cảnh giác cầu thủ mình phải tập trung trong từng khoảnh khắc.

Long An không phải là đội bóng quá yếu nhưng nằm ở cuối bảng một phần vì thiếu cái đầu lạnh và bản lĩnh ở khu huấn luyện.

Vì thế mà người hâm mộ Long An luôn nhớ đến ông Calisto - người hiểu cầu thủ Long An hơn ai hết và biết giúp từng cầu thủ trưởng thành hơn, biến một đội trung bình thành một tập thể mạnh.