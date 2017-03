Long An chưa qua cơn bĩ cực

Nửa tháng nghỉ ngơi là quãng thời gian dài cần thiết giúp Long An gượng dậy sau cú sốc ở vòng 6 bị thiệt cả tướng lẫn quân.

Trưởng đoàn và HLV trưởng của Long An bị cấm hành nghề ba năm có thể chấp nhận không tái xuất nhưng với án treo giò hai năm đối với đội trưởng Quang Thanh và thủ môn Minh Nhựt là một đòn trừng phạt nặng nề. Long An thua đơn thiệt kép do tức nước vỡ bờ phản ứng trọng tài, gây hình ảnh phản cảm ở sân Thống Nhất khiến họ xuống dốc không phanh.

Sau bốn trận thua liên tiếp bị dìm xuống đáy bảng, Long An dưới thời tân HLV Minh Phương thua liền hai trận nữa. Giải mới đi hơn 1/3 chặng đường nhưng tình thế của họ như chỉ mành treo chuông khi các đối thủ không dừng lại.



Long An quyết không đầu hàng số phận sau sự cố với trọng tài trên sân Thống Nhất. Ảnh: HUY PHẠM

HLV Minh Phương từng có thời gian dài khoác áo Long An nhưng anh cũng đã rời đội ra Đà Nẵng thi đấu và sau khi về Bình Phước rất thiếu thông tin về V-League. Cựu tuyển thủ quốc gia này lần đầu tiên gắn bó với đấu trường đỉnh cao chắc chắn sẽ còn nhiều bỡ ngỡ và thiếu nhiều kinh nghiệm với tư cách HLV trưởng.

Cái khó của HLV Minh Phương là nội lực Long An đã yếu còn thiếu nên chặng đua còn lại sẽ chọn trận mà chơi chứ không thể đá trận nào cũng như chung kết. Họ cũng chẳng mong Quang Thanh và Minh Nhựt sẽ trở lại vì sau nhiều vụ lùm xùm trọng tài, VFF muốn lấy làm án điểm để răn đe, đồng thời che giấu đi sự “tinh vi” của trọng tài trong sự cố đấy.

Mục tiêu gần nhất và khả thi nhất của Long An (4 điểm) là gắng sức chạy đua với hai đội xếp trên Cần Thơ (5 điểm) cùng B. Bình Dương (8 điểm, đá nhiều hơn một trận).

Sau những ngày nghỉ chỉnh đốn đội hình, Long An chờ thoát cơn bĩ cực bằng chính nỗ lực và khao khát của mình để tránh đi nỗi ám ảnh rớt hạng như ở mùa 2011.