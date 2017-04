Long An lại chìm đắm trong trận “thuỷ chiến” tại TP.HCM

Sân Thống Nhất như mặt ruộng trong cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến Long An chìm trước chủ nhà Sài Gòn FC. Dường như sự cố sân Thống Nhất trước đó vẫn còn ám ảnh khiến Long An thi đấu như kẻ mất hồn và chịu trận thua đậm 0-4 trước Sài Gòn FC.





Một trận...thủy chiến

Trận này phía chủ nhà Sài Gòn FC “chấp” ngoại binh khi Marcelo và Patrick chưa trở lại đội kịp khi về nước nên vắng mặt, HLV Nguyễn Đức Thắng tung toàn cầu thủ nội. Long An thì vẫn còn có hai ngoại binh Oseni và Apollon.





Tinh thần thi đấu của cầu thủ Long An không vững vàng

Không còn từ nào để mô tả là Long An tự “đánh đắm” con tàu của mình. Bởi ngay phút thứ 9, họ đã gặp vô vàn thuận lợi khi được hưởng quả phạt đền do thủ môn Đức An (Sài Gòn FC) lao ra bằng hai chân vào chân cầu thủ Long An sát vùng 5m50.



Cứ tưởng như “mùa xuân” đã đến với Long An trong lần trở lại sân Thống Nhất sau sự cố buồn vừa qua. Thế mà Apollon sút bóng quá lành để Đức An lập công chuộc tội khi vô hiệu hóa thành công quả phạt đền.



HLV Minh Phương trong một chiều lại nhạt nhòa cùng đội

Không ghi bàn được thì đến phút 19, từ pha phản công, khi hai trung vệ Long An dâng cao, bóng được chuyền dài lên, Ngân Văn Đại bứt phá tốc độ, Hoàng Lâm đuổi về không kịp, Đại đối mặt thủ môn Tiến Anh sút bóng chìm căng trúng người Tiến Anh và bay vào lưới.



Đến phút 40 thì Oseni của Long An vào bóng rất bạo lực, bỏ bóng đạp chân vào cầu thủ Tiến Duy của Sài Gòn, một chiếc thẻ đỏ trực tiếp được rút ra. Long An mất người từ đó.



Long An sụp tinh thần ngay đầu hiệp hai

Dường như bóng ma “sự cố Thống Nhất” lại lãng vãng đâu đó. Sang đầu hiệp hai có bóng ngay giữa sân Tiến Duy phát hiện thủ môn Tiến Anh đứng cao và thế là Duy tung cú “lốp” bóng bổng chính xác. Bóng bay cao, Tiến Anh bất ngờ lùi về không kịp và chỉ biết vào lưới nhặt bóng lần hai.



Một phút sau thì chính lại Ngân Văn Đại nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà. Ba phút sau đó, Ngân Văn Đại lại hoàn thành cú hat-trick ở phút 61 đưa Sài Gòn FC dẫn 4-0.



Có được khoảng cách an toàn trong thế trận “chấp” Tây đối phương cùng việc đá hơn người, Sài Gòn FC không khát khao ghi bàn nữa mà trận đấu dừng lại ở tỉsố…4-0.



Ngân Văn Đại ba lần chọc thủng lưới Long An

Thực tế thì từ đầu hiệp hai, Long An đã có dấu hiệu vỡ trận khi Oseni bị đuổi ở phút 40 cùng việc bị thua một bàn.



Điều gì đang xảy ra với cầu thủ Long An, dường như họ lại quá thiếu bản lĩnh. Thua trận, Long An tiếp tục chìm dưới đáy bảng xếp hạng V-League.