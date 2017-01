Long An mất 3 điểm trong tiếc nuối

Tan trận hàng chục khán giả Long An cay cú… chửi thề trọng tài Võ Minh Trí vì ông bù giờ thêm. Hiệp 2 được bù giờ bốn phút nhưng do có nhiều pha va chạm dẫn đến dừng trận làm trọng tài Trí phải bù giờ thêm.



Trận đấu rất căng vào những phút cuối trận. Ảnh: ANH VIÊN

Nghiệt ngã trong những giây cuối cùng của thời gian bù giờ bốn phút, trong một pha hỗn loạn thì một cú sút của cầu thủ B. Bình Dương đã chạm tay một cầu thủ Long An ngay sát chấm 11 m. Trọng tài Võ Minh Trí tuýt còi chỉ tay vào chấm phạt đền. Và đội trưởng Anh Đức của Bình Dương không mắc sai lầm nào san bằng tỉ số 1-1 cho B. Bình Dương.

Trận Long An tiếp B. Bình Dương trong khuôn khổ vòng 2 V-Leaue chiều nay được xem như trận “derby Kappa”. Cả hai đội cùng mặc đồ của hãng Kappa.



Michal Nguyễn (xanh, B. Bình Dương) vất vả trước sức tấn công của Long An. Ảnh: ANH VIÊN

Hiệp 1 trôi qua mà không bên nào ghi được bàn thắng. Sang hiệp 2, chủ nhà quyết tâm hơn và bắt đầu tăng tốc trận đấu. Hai ngoại binh Oseni và Apollon của Long An chơi khá tốt. Họ chính là đầu tàu vực lên cách chơi của Long An. Phút 74, Oseni nỗ lực cướp bóng rồi tạt vào cho Phương Tâm lao xuống tung cú sút căng như kẽ chỉ hạ gục Tấn Trường mở tỉ số 1-0 cho Long An.



Trọng tài Võ Minh Trí bị khán giả Long An la ó. Ảnh: ANH VIÊN

Bị dẫn bàn và có dấu hiệu thua trận thứ hai liên tiếp, cựu vô địch B. Bình Dương cảm thấy bị tổn thương và bắt đầu tăng áp lực tìm bàn gỡ hòa.

Những phút còn lại, B. Bình Dương áp đảo hàng phòng ngự Long An, còn Long An đã chống trả quyết liệt và vô hiệu các pha vây ráp của B. Bình Dương. Tưởng chừng Long An sẽ có chiến thắng thứ hai sau hai lượt trận đầu của V- League nhưng họ lại bị thủng lưới ở đúng phút bù giờ cuối cùng.

Trong bốn phút bù giờ có quá nhiều điều nát vụn do cầu thủ hai đội va chạm nằm sân. Khi trận đấu còn chỉ vài giây nữa kết thúc thì cầu thủ Long An để bóng chạm tay vùng cấm và đội trưởng Anh Đức đã mang lại 1 điểm cho B. Bình Dương.

Long An đã đánh mất chiến thắng rất đáng tiếc. Đây là bài học đắt giá cho các cầu thủ Long An là phải chơi tập trung đến những giây phút cuối cùng.