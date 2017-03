Long An - SL Nghệ An (1-2): Chủ nhà lại gặp khắc tinh

(PL)- Long An luôn là đất lành của SL Nghệ An khi lịch sử họ chỉ toàn thắng và hòa trên mảnh đất này kể cả thời ông Calisto dẫn dắt Long An.

Và chiều qua thì SL Nghệ An đã nối dài chuỗi bất bại ở Long An. Họ giành chiến thắng 2-1 dù thật hồi hộp và vất vả để bảo vệ thành quả đấy.

Phi Sơn và Tấn Tài, hai cầu thủ nội và trẻ ghi hai bàn cho SL Nghệ An. Ảnh: XUÂN HUY SL Nghệ An trong một chiều bỏ lỡ quá nhiều cơ hội nhưng vẫn kịp ghi hai bàn liền ở phút 48 và 51 do công hai cầu thủ nội Hồ Tuấn Tài và Trần Phi Sơn. Marko Simic rút ngắn 1-2 cho Long An vài phút sau đó nhưng thời gian còn lại dù có lúc ép sân và tạo ra cơ hội nhưng Long An vẫn không thể lấy lại được 1 điểm cho mình. Chiến thắng này giúp SL Nghệ An tạm thoát ra khỏi thế hiểm nghèo và tạo sức bật trong những trận còn lại. NG.HUY