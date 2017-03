Louis Saha chết hụt!

Saha và chiếc Ferrari

Chạy với tốc độ cao, cựu chân sút M.U tông mạnh chiếc xe đắt tiền Ferrari vào dải phân cách trên đường Altrincham (Wilmslow, Cheshire). Cú đâm với lực khá mạnh khiến phần đầu chiếc xe bị hư hỏng nặng. Quả thực, Saha đã may mắn thoát chết trong vụ tai nạn vừa qua. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn hiện được cảnh sát vùng Cheshire khẩn trương điều tra. Theo nhận định sơ bộ, một trong những lý do khiến Saha gặp tai nạn là bởi không làm chủ tay lái. “Đúng là đã xảy ra một vụ tai nạn trên đường Altrincham, Wilmslow. Rất may không hề có ai bị thương tích gì, đại diện cảnh sát vùng Cheshire xác nhận. Có tin, chiếc xe gặp nạn của Saha là chiếc Ferrari 458 Italia (trị giá 170.000 bảng). Trước Saha, một cựu cầu thủ khác của M.U, Cristiano Ronaldo cũng từng đâm nát đầu chiếc xe thể thao Ferrari trong vụ tai nạn kinh hoàng hồi tháng 1/2009.



Theo Lan Hạ (Bongdaplus)