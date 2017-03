Lứa Công Phượng là Hoàng Anh Gia Lai tệ nhất lịch sử V-League

Hoàng Anh Gia Lai của Công Phượng đang chơi rất tệ tại V-League 2015. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hoàng Anh Gia Lai của mùa trước từng thắng dễ Sông Lam Nghệ An ở lượt đi với tỷ số 3-1. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Hoàng Anh Gia Lai thăng hạng V-League mùa 2002, vô địch V-League ngay trong hai năm kế tiếp và tiếp tục duy trì vị thế của mình suốt hơn một thập kỷ sau đó. Trong lịch sử dự V-League của đội bóng phố núi, vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng chung cuộc mùa 2009 và 2014 là thành tích tệ nhất của họ.Với những gì lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh đang thể hiện, thành tích ấy nhiều khả năng sẽ bị phá vỡ ngay trong mùa giải này.Hãy nhìn vào những thống kê của Hoàng Anh Gia Lai ở mùa giải 2015 này và mùa bóng trước đó.Kết quả 10 trận đầu tiên của Hoàng Anh Gia Lai tại V-League mùa này chỉ mang tới cho họ vị trí thứ 11/14 đội, mới có 8 điểm, giành 2 chiến thắng, 2 trận hòa, 6 thất bại và sở hữu hiệu số bàn thắng bại -5. Hoàng Anh Gia Lai là đội có số trận thua nhiều thứ hai tại giải đấu.So với những đàn anh ở mùa giải 2014, Hoàng Anh Gia Lai hiện tại tỏ ra kém hơn rất nhiều. Sau 10 vòng đấu của năm ngoái, đội bóng phố núi giành được 13 điểm, nhiều hơn 5 điểm trước các đàn em. Họ có nhiều hơn 1 chiến thắng (3 trận), hòa 4 trận và chỉ để thua 3 lần. Hiệu số bàn thắng bại cũng đạt mức +1.Tạm bỏ qua các thống kê, số điểm 13 sau 10 trận vẫn chưa phản ánh đúng thực lực của Hoàng Anh Gia Lai mùa bóng 2014. Ngoại trừ trận thua đậm trước Hà Nội T&T ở ngày khai cuộc, Hoàng Anh Gia Lai đã chơi rất tốt trước các đối thủ lớn. Họ cầm hòa Bình Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng và thắng đậm Sông Lam Nghệ An vẫn còn Công Vinh trong đội hình.Ở chiều ngược lại, Công Phượng và các đồng đội ở mùa giải 2015 thể hiện một phong độ rất đáng thất vọng. Họ có thể thất bại trước mọi đối thủ, liên tiếp nhận những trận thua với tỷ số cách biệt và hiện đang là “túi điểm” mà nhiều đội V-League hướng tới.Hoàng Anh Gia Lai phiên bản tệ nhất lịch sử và xuống hạng, đấy là viễn cảnh rất rõ ràng dành cho đội bóng phố núi vào cuối mùa giải này.Vòng 1: Hoàng Anh Gia Lai - Sanna Khánh Hòa 4-2Vòng 2: Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai 2-1Vòng 3: Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa 1-2Vòng 4: Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai 1-0Vòng 5: Hoàng Anh Gia Lai - SHB Đà Nẵng 1-0Vòng 6: Hoàng Anh Gia Lai - Than Quảng Ninh 1-2Vòng 7: Cần Thơ - Hoàng Anh Gia Lai 3-1Vòng 8: Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Tháp 2-2Vòng 9: SLNA - Hoàng Anh Gia Lai 2-0Vòng 10: Hoàng Anh Gia Lai - Đồng Nai 2-2Thống kê: 8 điểm, 2 thắng, 2 hòa, 6 thua, hiệu số bàn thắng bại -5Vòng 1: Hoàng Anh Gia Lai - Hà Nội T&T 1-4Vòng 2: Đồng Tâm Long An - Hoàng Anh Gia Lai 2-2Vòng 3: Hoàng Anh Gia Lai - Sông Lam Nghệ An 3-1Vòng 4: QNK Quảng Nam - Hoàng Anh Gia Lai 3-5Vòng 5: Than Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai 3-2Vòng 6: Hoàng Anh Gia Lai - Becamex Bình Dương 1-1Vòng 7: Hoàng Anh Gia Lai - Hùng Vương An Giang 2-0Vòng 8: Đồng Nai - Hoàng Anh Gia Lai 3-2Vòng 9: Hoàng Anh Gia Lai - Thanh Hóa 1-1Vòng 10: Hải Phòng - Hoàng Anh Gia Lai 1-1

Thống kê: 13 điểm, 3 thắng, 4 hòa, 3 thua, hiệu số bàn thắng

Theo Vietnam+