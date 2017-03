Lửa thử vàng!

+ SL Nghệ An - Đồng Tháp (VPF trực tiếp 17 giờ): Đây là một cơ hội không thể tốt hơn cho chủ sân Vinh gượng dậy, sau chuỗi trận không thành công bị rơi ngay vào vùng nguy hiểm. Trong khi đó, Đồng Tháp ngày càng bị nhận diện là đối thủ dễ lấy điểm nhất với lực lượng vừa yếu vừa thiếu. Một chiến thắng cho SL Nghệ An là không quá khó. + Hà Nội T&T - QNK Quảng Nam (BĐTV trực tiếp 17 giờ 30): Chủ sân Hàng Đẫy với nhiều tuyển thủ quốc gia sẽ rất khó chịu nếu phải chịu thêm một thất bại nữa, sau lần gần nhất bị Cần Thơ chặn đứng chuỗi bốn trận toàn thắng với tỉ số nặng nề 3-0. Thuận lợi cho thầy trò Chu Đình Nghiêm là tham vọng của đối thủ thân thiết QNK Quảng Nam không rõ ràng nên việc họ chẳng may bị qua mặt là không bất ngờ.