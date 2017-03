Luis Suarez: Thiên thần hay Ác quỷ?

Luis Suarez bị cấm 8 trận vì phân biệt chủng tộc với Patrice Evra

Tại mọi đội bóng mà Suarez từng kinh qua, anh luôn để lại những dấu ấn về tài năng chơi bóng thiên bẩm. Nổi danh từ khi là cậu nhóc mới 18 tuổi tại quê nhà Uruguay trong màu áo Nacional, Suarez nhanh chóng thẳng tiến tới trời Âu khoác áo Groningen. Nhưng đội bóng này cũng chỉ là chạm “trung chuyển” để anh tiến một bước xa hơn khi gia nhập CLB lừng danh Ajax Amsterdam.



Môi trường Ajax đối với Suarez giống như “cá gặp nước”, đưa anh lên vị trí ngôi sao số một tại Hà Lan. Trong 3 năm rưỡi, Suarez ghi tới 111 bàn thắng cho Ajax tại các mặt trận, chen chân vào nhóm những tay săn bàn ưu tú trong lịch sử CLB bên cạnh các danh thủ Johan Cruyff, Marco Van Basten và Dennis Bergkamp.

Suarez cắn cổ cầu thủ Bakkal của PSV

Nhưng Ajax cũng không còn phù hợp với sự tiến bộ không ngừng của Suarez. Tháng Giêng năm 2011, tiền đạo này ký hợp đồng 4,5 năm, mức phí chuyển nhượng 26,5 triệu euro chuyển đến Liverpool. Chẳng mất nhiều thời gian, những bàn thắng của Suarez đã khiến các Liverpuldian nhanh chóng quên đi thần tượng cũ của họ là Fernando Torres. Sự xuất hiện của Suarez giúp Liverpool thăng tiến từ vị trí thứ 12 trên BXH để kết thúc mùa giải 2010/11 ở vị trí thứ 6.



Bước sang mùa giải này, Suarez đã tạo dựng vị thế như một trụ cột của Liverpool. Trong nhiều trận, các đồng đội gần như chỉ biết trông đợi vào sự tinh quái, khả năng tạo đột biến của Suarez để tìm kiếm chiến thắng. Với những đóng góp đó, tháng 11 vừa qua, Suarez được điền tên vào danh sách 23 đề cử cho danh hiệu “Quả bóng vàng” của FIFA (chung cuộc xếp vị trí thứ 6).



ÁC QUỶ

Nhưng con người chẳng có ai hoàn hảo, nhất là môi trường bóng đá đầy cám dỗ. Sau hành trình thăng tiến quá nhanh, nhận được nhiều sự trọng vọng thì Suarez cũng bộc lộ những mặt xấu xí của mình. Chẳng phải vô cớ mà Ajax chẳng tỏ ra mấy luyến tiếc khi chia tay Suarez. Đơn giản bởi thời gian ở đây, ngoài những đóng góp chuyên môn thì cầu thủ này luôn gắn liền với cả đống rắc rối.

Chĩa "ngón tay thối" về CĐV Fulham

Mùa giải 2008/09, HLV Marco van Basten công khai bày tỏ sự khó chịu đối với số lượng thẻ phạt mà Suarez thường xuyên phải nhận. Trong một trận đấu, Suarez còn bị đuổi khỏi sân vì ẩu đả với đồng đội Alberto Luque để tranh quyền đá phạt. Đỉnh điểm vào tháng 10/2010, Suarez bị báo De Telegraaf gọi là “Kẻ ăn thịt người tại Ajax” sau vụ cắn cổ cầu thủ Otman Bakkal của PSV Eindhoven. Hệ quả là Suarez bị LĐBĐ Hà Lan treo giò 7 trận và bị Ajax ra án phạt nội bộ. Chính khoảng thời gian này, Ajax đã tiếp xúc với các CLB lớn ở châu Âu để “tống khứ” Suarez.



Song có vẻ bài học đó chưa đủ kiềm chế bản tính ngỗ ngược trong Suarez. Ở trận cầu đinh với Man Utd trên sân Anfield hồi trung tuần tháng 10/2011, hậu vệ người Pháp Patrice Evra tố cáo đã bị Suarez mạt sát bằng những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Vụ việc làm dậy lên làn sóng bức xúc trong dư luận xứ Sương mù khi ấy. Nhưng trong lúc LĐBĐ Anh (FA) còn đang điều tra trắng-đen thì Suarez lại tiếp tục gây ra rắc rối. Đầu tháng 12/2011, do bị các CĐV Fulham chế giễu là kẻ dối trá, Suarez đã đáp lại bằng các chĩa “ngón tay thối” hướng về phía khán đài sân Craven Cottage.



Cộng cả hai “tội” trên, FA ra quyết định nghiêm khắc cấm Suarez thi đấu 9 trận. Vì án phạt của Suarez, Liverpool đã chịu ảnh hưởng không nhỏ trên hành trình tại Premier League. Mãi đầu tuần vừa rồi, Suarez mới thụ xong án và được phép trở lại ở trận quan trọng tiếp Tottenham Hotspur. Phải ngồi dự bị suốt hiệp một, mãi phút 66 Suarez mới vào thay người. Nhưng điều đầu tiên Suarez làm khi có mặt trên sân là “phang” thẳng vào bụng cầu thủ Scott Parker trong tình huống rõ ràng là cố ý nhưng không bị trọng tài trừng phạt. Chưa hết, anh còn "tặng" Parker thêm một pha móc mắt rất kín. Quả hay cho câu “Núi sông dễ đổi, bản tính khó dời”.

Móc mắt Scott Parker

Thử thách tại Old Trafford

Việc thoát thẻ đỏ giúp Suarez được góp mặt ở trận cầu đầy duyên nợ và thù hận gặp lại Man Utd tối thứ Bảy này (11/2). Dư luận đang nóng lòng chờ xem phản ứng của Suarez khi đặt chân tới Old Trafford, gặp lại Patrice Evra. Chắc chắn sẽ không có sự thân thiện nào dành cho “số 7” của Liverpool. Thay vào đó, lãnh đạo Liverpool có lý do quan ngại rằng Suarez sẽ bị khiêu khích suốt cả trận. Viễn cảnh "cậu bé hư" một lần nữa không kiểm soát được bản thân, lại “làm bậy” hoàn toàn có thể xảy ra.



Do đó, các CĐV Liverpool rất mong mỏi một Suarez trưởng thành hơn trong suy nghĩ. Họ muốn thấy Suarez tung cánh tại “Nhà hát của những giấc mơ” thay vì phá hoại tất cả bởi một phút bốc đồng cá nhân. Điều đó càng quan trọng khi mà đồng đội Andy Carroll gần như là một chân sút vô hại.

Có một tấm gương từ chính Man Utd đáng để Suarez học hỏi, đó là cựu tiền đạo Eric Cantona. Năm 1995, “King Eric” trở lại sau án cấm thi đấu tới 9 tháng trời vì trình diễn màn “song phi cước” vào một CĐV của Crystal Palace. Ngay trận tái xuất, Cantona lập tức ghi bàn cho Man Utd. Giờ đây, ông vẫn luôn được nhớ đến như một huyền thoại chứ không phải một kẻ gây rối trong lịch sử đội bóng thành Manchester.



Đêm nay, Old Trafford sẽ là một cơ hội để Luis Suarez thay đổi hình ảnh của chính mình?

