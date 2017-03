Luis Suarez từng bị Diego Forlan ‘dụ’ tới Man United

Trong một cuộc phỏng vấn với Four four two, cựu tiền đạo của Man United, Diego Forlan đã tiết lộ anh từng khuyên Luis Suarez chuyển tới Old Trafford chứ không phải Anfield. Trước khi chuyển tới Liverpool, Luis Suarez đã gây được sự chú ý của nhiều đội bóng lớn khi anh thi đấu cho Ajax. Tại đây, cầu thủ người Uruguay đã ghi được 81 bàn trong 110 trận. Thành tích đó của Suarez đã khiến Liverpool lên kế hoạch chiêu mộ anh. Thế nhưng Diego Forlan, cầu thủ đã có hơn 100 lần khoác áo ĐT Uruguay, đã khuyên Suarez nên đầu quân cho Man United.





“Khi Liverpool gửi lời đề nghị tới Luis Suarez, dĩ nhiên tôi đã nói rằng cậu ấy nên chuyển tới Man United. Nhưng tôi cũng nói tốt về Liverpool và lịch sử của họ”, Diego Forlan phát biểu.

Anh nói thêm: “Tôi đã kể cho Suarez sau khi tôi ghi bàn cho Atletico Madrid ở Anfield để loại Liverpool khỏi Europa League, những người hâm mộ của “The Kop” đã vỗ tay khen ngợi tôi như thế nào”.

Tuy nhiên Luis Suarez đã không lắng nghe lời khuyên của người đàn anh ở ĐTQG mà chuyển tới Liverpool vào năm 2011 với mức giá 22,8 triệu bảng. Đây là một quyết định sáng suốt của ngôi sao người Uruguay. Hiện anh đang là chân sút hàng đầu của “The Kop” với 29 bàn thắng trong 28 trận ở Premier League mùa này. Đội bóng chủ sân Anfield thậm chí còn kí với Suarez một hợp đồng với mức lương béo bở 200 nghìn bảng/tuần. Hiện Suarez và Liverpool đang tập trung cho cuộc đua giành chức vô địch ở mùa giải này. “The Kop” đang dẫn đầu Premier League và tràn trề cơ hội vô địch.

Diego Forlan cũng thừa nhận Suarez rất yêu mến đội bóng chủ sân Anfield: “Suarez rất thích thi đấu cho Liverpool. Cậu ấy thích giải Premier League và những người hâm mộ cũng yêu mến cậu ấy bởi Luis Suarez là một chân sút cự phách”.

Theo Sơn Tùng (TT&VH Online / HITC)