Lương "khủng" nhất Serie A chỉ bằng một góc của Ibrahimovic

De Rossi (số 16) tranh bóng với Ibra (áo trắng) trong một trận đấu tại Italy trước đây.

Theo công bố mới trên Gazzetta dello Sports, Falcao và Ibrahimovic là hai cầu thủ ăn lương cao nhất thế giới với mức 14 triệu euro sau thuế/mùa. Hai ngôi sao giải vô địch Pháp giành được vị trí này sau khi Samuel Eto'o rời Anzhi và đầu quân cho Chelsea.

Lionel Messi, cầu thủ thống trị danh hiệu Quả bóng vàng bốn năm gần đây, xếp thứ ba trong danh sách với mức 13 triệu. Gareth Bale, cầu thủ vừa phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới của Cristiano Ronaldo, chỉ xếp thứ 9 với 11 triệu.

Serie A không còn là giải đấu hàng đầu châu Âu như những năm trước và thu nhập của các cầu thủ đang thi đấu tại giải này cũng giảm theo. De Rossi, cầu thủ số một của AS Roma, đang nhận mức lương cao nhất giải là 6,5 triệu/mùa, nhiều hơn 1 triệu so với tân binh Gonzalo Higuain (Napoli) và 2 triệu so với Francesco Totti, thủ quân của chính đội bóng áo màu bã trầu.

Cuộc khủng hoảng kinh tế và doanh thu bản quyền truyền hình giảm sút đã kéo mặt bằng lương Serie A đi xuống. Hiện tại Italy chỉ có 12 cầu thủ nhận lương trên 4 triệu/mùa, thua cả CLB Chelsea với 13 cầu thủ.

Juventus, đương kim vô địch Serie A, là đội bóng có ngân sách lương cao nhất giải 49,8 triệu. AC Milan xếp thứ hai với 47,94 triệu.

Roma còn một cầu thủ có mặt trong danh sách 12 cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A là tiền đạo Marco Borriello với mức 4 triệu euro/mùa. Mức lương này gần gấp đôi những gì Lazio đang trả cho Miroslav Klose (2,1 triệu), cao hơn thu nhập của Andrea Pirlo và Arturo Vidal tại Juventus (cùng 3,5 triệu), Marek Hamsik của Napoli (3) và Nigel de Jong của AC Milan (3).

Một số ngôi sao có mức lương khá thấp, tiêu biểu là Paul Pogba (Juventus, 1 triệu), Antonio Candreva (Lazio, 900.000), Juan Zuniga (Napoli, 800.000) và Juan Cuadrado (Fiorentina, 600.000).

12 cầu thủ hưởng lương cao nhất Serie A:

Vị trí Cầu thủ CLB Mức lương sau thuế (đơn vị triệu euro) 1 Daniele De Rossi Roma 6,5 2 Gonzalo Higuain Napoli 5,5 3 Diego Milito Inter 5 4 Esteban Cambiasso Inter 4,5 4 Carlos Tevez Juventus 4,5 4 Francesco Totti Roma 4,5 7 Mario Gomez Fiorentina 4,25 8 Gianluigi Buffon Juventus 4 8 Mario Balotelli Milan 4 8 Kaka Milan 4 8 Philippe Mexes Milan 4 8 Marco Borriello Roma 4

Theo Quang Anh (VNE)