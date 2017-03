Lượt thứ 2 bảng A, Pháp – Albania: Mở cửa cho Pháp

Người Pháp không nghĩ nhiều đến chiến thắng của đội nhà trước Albania mà chắc hẳn quan tâm hơn đến cách thắng. Bởi ở trận ra quân, các học trò HLV Deschamp đã chơi run rẩy trước một hàng phòng ngự chắc chắn của Romania và phải chờ đến phút 89 mới thở phào nhờ khoảnh khắc thiên tài của Payet. Một chiến thắng căng thẳng thần kinh và không dành cho người Pháp yếu tim.

Không có nhiều sự lạc quan của làng bóng Pháp ở sân chơi lớn, có thể do sức ép quá lớn vào tư thế chủ nhà. May mà chân sút của West Ham đã làm thay phần việc của niềm hy vọng lớn Pogba từ phân phối bóng cho đến dứt điểm và cứu rỗi cả nước chủ nhà Pháp trước cơ hội giành vé vào sâu sớm nhất ở Euro.





Vấn đề lớn nhất của đội Pháp vẫn là hàng thủ dễ thua, còn hàng trên thì khó ghi bàn. Ảnh: GETTY IMAGES

Tuy nhiên, người yêu bóng đá Pháp vẫn chưa thôi hồi hộp vì cách vận hành của đội tuyển. Pháp kiểm soát bóng tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng khó ghi bàn hơn, lại để thủng lưới dễ hơn. Pogba thiếu hiệu quả bị thay ra. Hai cánh do cặp lão tướng trấn giữ còn yếu ớt. Sagna chỉ đỡ hơn Evra với cú ra chân chậm chạp gây ra quả phạt đền thành bàn.

Tuyển Pháp đá tấn công với hệ thống chiến thuật 4-3-3 nghe có vẻ thích thú nhưng dễ làm các cầu thủ giẫm chân nhau. Rõ nhất là Grizmann đói bóng lùi về săn thì lấy mất đất của Pogba và ngược lại.

Chút may mắn cho tuyển Pháp ở trận ra quân thứ hai đụng độ một Albania yếu đuối và rệu rã hơn. Đội khách mất đội trưởng Lorik Cana do thẻ phạt ở trận thua Thụy Sỹ 0-1 trong lúc đẳng cấp của phần còn lại không thể so sánh với The Blues.

Thế nhưng HLV Deschamp hiểu rõ đấu trường Euro không có trận đấu nào dễ dàng. Ông và các học trò sẽ mất tất cả trong khi Albania không có gì để mất. Ai cũng nghĩ một chiến thắng cho tuyển Pháp là đương nhiên nhưng chắc chắn Deschamp còn tính xa hơn cho việc cân bằng giữa công và thủ cho học trò với tư cách là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch.

Thuận lợi cho đội chủ nhà là khi Albania buộc phải thắng hoặc có điểm để không về nước sớm, họ phải ùa lên tấn công. Khi ấy, các học trò của Biasi dễ thường lộ ra những khe hở mà trình độ của họ không đủ bù đắp. Cơ sở cho niềm tin có điểm của Albania chính là ở hai cuộc đối đầu hồi năm 2014 và 2015, họ một hòa, một thắng Pháp, sau hai trận thua từ năm 2011.

Nhưng lần này tuyển Pháp không thể hòa hoặc thua!