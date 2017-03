Lượt về V-League: Đà Nẵng trên đỉnh… phù du

Liên tiếp dẫn đầu bảng từ giai đoạn một nhưng chỉ mới trận khai mạc giai đoạn hai, đương kim vô địch Đà Nẵng đã bị Bình Dương qua mặt.

HLV Lê Huỳnh Đức thú nhận hầu hết cầu thủ đều quá mệt mỏi khi phải chia trên ba đấu trường V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup. Đà Nẵng đã chơi hơn các đối thủ bốn trận ở Cúp Quốc gia (bị Hoàng Anh Gia Lai loại ở bán kết) và tám trận cả vòng loại V-League lẫn AFC Cup (loại Bình Dương ở vòng 1/16). Cái đội hình từng làm mưa làm gió để lên ngôi vô địch V-League 2009 giờ đã chấn thương gần nửa và số còn lại đang có dấu hiệu quá tải dễ dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn chấn thương cao. Ngay cả “người không phổi” Nguyễn Rogerio gánh 30% sức mạnh như thừa nhận của ban huấn luyện cũng quá oải và chơi dưới sức mình.

Đà Nẵng sẽ còn mất rất nhiều nếu Huỳnh Đức không trị nổi những ngôi sao ngang tàng. Ảnh: XUÂN HUY

Huỳnh Đức đang rất đau đầu tìm mọi cách trả lại trạng thái phong độ cho cầu thủ với các bài tập hồi phục và trấn an tinh thần thì nội bộ lại lục đục. Lão tướng Võ Văn Hạnh sau trận thua thảm Hải Phòng 1-3 đã chỉ trích tiền đạo Merlo mắc bệnh sao và không nỗ lực cùng anh em. Ngay lập tức, Merlo sửng cồ lại và đòi ăn thua đủ với thủ môn Hạnh, may mà còn có đồng đội can ngăn, tránh một cuộc ẩu đả. Thật lạ lùng Huỳnh Đức chứng kiến cảnh tượng ấy vẫn nhắm mắt cho qua để… bảo toàn lực lượng.

Nên nhớ Huỳnh Đức từ ngày nắm quân Đà Nẵng rất nghiêm khắc với các cầu thủ vi phạm kỷ luật nội bộ. Năm 2008, Đức từng “trảm” vài công thần tụ tập đánh bài, trong đó có cả Hùng Dũng từng là đồng đội của mình ở tuyển quốc gia. Sau đó, Đức còn “bứng” cả một dây cầu thủ ở phe khác, dẫn đầu là Phan Thanh Hưng vì bất mãn và bất phục thầy mới.

Đà Nẵng có bàn tay thép của thầy trẻ Huỳnh Đức thế mà ngay hàng thẳng lối và đấy chính là tiền đề cho sự đoàn kết đưa bóng đá sông Hàn đăng quang sau 17 năm mong mỏi.

Bây giờ thì chính trong nội bộ Đà Nẵng va chạm với nhau mà Huỳnh Đức chỉ dám dùng bàn tay nhung xoa dịu mọi chuyện cho xong.

Khó xử cho Huỳnh Đức ở chỗ anh cũng không thể thẳng tay với Merlo vì chân sút này đã ghi hơn nửa số bàn thắng cho Đà Nẵng ở V-League (12/22 bàn). Bất cứ ở sân chơi nào, át chủ bài Merlo cũng là niềm hy vọng lớn nhất của Đà Nẵng săn tìm chiến thắng trong bối cảnh Almeida chấn thương chưa biết bao giờ trở lại. Còn với thủ môn lão tướng Văn Hạnh, từng là đồng đội của Đức, vốn nổi tiếng là người hiền lành và chỉ nói sự thật khi thấy đồng đội mình thi đấu mà mắc bệnh sao, không hết mình.

Trước đây Huỳnh Đức thành công là nhờ trị được quân nhưng bây giờ nếu không trị nổi những ngôi sao hạng nặng thì chắc chắn tiếng nói của Huỳnh Đức sẽ giảm đi rất nhiều.

Nhà đương kim vô địch đang đứng trên đỉnh… phù du và nếu không kịp chấn chỉnh lại nội bộ lẫn điều chỉnh lực lượng trong hơn ba tuần nghỉ dịp World Cup thì Đà Nẵng sẽ mất rất nhiều.

GIA HUY