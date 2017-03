Lý do khiến Messi ở lại Barca thay vì đến Inter

Messi hạnh phúc cùng Barca. (Nguồn: Getty Images)



Để thể hiện cho quyết tâm có được ngôi sao mà mình mong muốn, Chủ tịch Moratti đã gọi điện cho cha của Messi cũng như cử người trực tiếp đến tiếp xúc với người đại diện và cha của chân sút xứ Tango để đàm phán về một bản hợp đồng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, ngôi sao người Argentina này cuối cùng vẫn quyết định ký hợp đồng với Barca thay vì đến Inter.



Theo Huy Anh (Vietnam+)



Theo tiết lộ của siêu cò Ernesto Bronzetti trên Radio Kiss Kiss, vào năm 2044, khi đó Messi mới 17 tuổi, Chủ tịch của Inter Milan Massimo Moratti đã tỏ ra rất hồ hởi và mong muốn có được cầu thủ tài năng này sau khi chứng kiến những gì mà anh đã thể hiện, bất chấp việc anh đang chuẩn bị ký hợp đồng chuyên nghiệp với Barca.Chính vì thế, vị chủ tịch giàu có này đã không ngần ngại đưa ra lời đề nghị vô cùng hấp dẫn với mức lương "khủng" nhiều hơn 1 triệu euro so với Barca cùng với những đãi ngộ hậu hĩnh, cũng như một xuất đá chính trong đội hình của Inter Milan.Phát biểu trên Radio Kiss Kiss, siêu cò Ernesto Bronzetti cho hay: "Lionel Messi tưởng chừng đã là người của Inter. Hồi đó, Moratti tỏ ra rất mê tài năng của Messi nên đã cử tôi đến nhà để nói chuyện với cha và cậu ấy khi mới 17 tuổi. Tuy nhiên, chúng tôi đã gặp một số vấn đề về hợp đồng chuyên nghiệp với cậu ấy.""Chủ tịch Moratti đã nói chuyện cả với Messi và cha của cậu ấy qua điện thoại và sẵn sàng trả hơn 1 triệu euro so với Barca. Tuy nhiên, Messi cuối cùng đã quyết định chọn Barca bởi cậu ấy cảm thấy dường như đang nợ Barca điều gì đó," Bronzetti cho biết lý do khiến Messi quyết định thi đấu cho Barca.Sau quãng thời gian dài thi đấu cho Barca, Lionel Messi hiện đang là cầu thủ được trả lương cao nhất thế giới, với mức thu nhập trong năm 2012 lên đến 31 triệu euro./.